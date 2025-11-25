Aksion policor në Shkup dhe Kumanovë, arrestohen persona të dyshuar për keqpërdorim detyre
Nga Prokuroria Themelore njoftojnë se po vijon një aksion në disa lokacione në vend, kryesisht në Shkup dhe Kumanovë.
“Në koordinim me Prokurorinë Themelore Publike të Shkupit, po vijon një aksion policor me bastisje në Shkup, Kumanovë dhe në lokacione të tjera, për shkak të dyshimeve për veprën penale “keqpërdorim i detyrës zyrtare”. Më shumë informacion do të jepen pas përfundimit të aksionit, thonë shkurt nga Prokuroria.