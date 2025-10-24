Aksion policor në Rashçë: Sekuestrohet sasi e madhe armësh dhe municioni

Aksion policor në Rashçë: Sekuestrohet sasi e madhe armësh dhe municioni

Ministria e Punëve të Brendshme njofton se një 51-vjeçar nga Shkupi është arrestuar pasi gjatë një kontrolli u kap me armë.

Sipas MPB-së, sot, punonjësit e Njësisë për Trafik të Paligjshëm, në bashkëpunim me Njësinë për Polici Intervenuese nga SPB Shkup, me urdhër të gjykatës, kryen kontroll në shtëpinë dhe automjetin e tipit “Mercedes” në pronësi të B.H. nga fshati Rashçë.

Gjatë kontrollit, policia sekuestroi 7 pistoleta, 14 karikatorë dhe 318 fishekë të kalibrave të ndryshëm.

MPB njofton se pas përfundimit të hetimeve, do të ndiqet procedura e mëtejshme ligjore ndaj të arrestuarit.

MARKETING

Të ngjajshme

SHBA-ja dërgon aeroplanmbajtëse në Amerikën e Jugut mes sulmeve ndaj anijeve të dyshuara për drogë

SHBA-ja dërgon aeroplanmbajtëse në Amerikën e Jugut mes sulmeve ndaj anijeve të dyshuara për drogë

Vazhdojnë protestat kundër agjencisë së emigracionit ICE në San Francisko

Vazhdojnë protestat kundër agjencisë së emigracionit ICE në San Francisko

BE mbështet kufizimin e aksesit në rrjete sociale për të miturit

BE mbështet kufizimin e aksesit në rrjete sociale për të miturit

Franca ndalon hedhjen e ushqimit, detyron supermarketet ta japin për njerëzit në nevojë

Franca ndalon hedhjen e ushqimit, detyron supermarketet ta japin për njerëzit në nevojë

Trupat e mbi 120 palestinezëve të vrarë në sulmet izraelite rivarrosën pas zhvarrosjes

Trupat e mbi 120 palestinezëve të vrarë në sulmet izraelite rivarrosën pas zhvarrosjes

Iseni: Bilall Kasami pritet të fitojë sërish në Tetovë

Iseni: Bilall Kasami pritet të fitojë sërish në Tetovë