Aksion policor në rajonin e Gostivarit, ndalohen gjashtë shtetase shqiptare
SPB Tetovë njofton se policia ka kryer bastisje në disa lokacione në rajonin e Gostivarit, ku janë ndaluar gjashtë shtetase shqiptare.
“Мë datë 18/19.11.2025 periudhën prej orës 23:00 deri në orën 04:00, punonjës policie nga DPB Gostivar kanë kryer kontroll aksion në objekte hotelierike (lokale) në rajonin që mbulon DPB Gostivar. Me këtë rast, në një objekt hotelierik në rrugën “Ilinden” në Gostivar, në pronësi të personit J.A. (49) nga Gostivari, janë gjetur dhe ndaluar V.A. (32), L.A. (36), A.P. (36) dhe K.K. (50), të gjitha nga Shqipëria. Ndërsa, në një objekt hotelierik në f. Zubovcë, komuna Vrapçisht, në pronësi të R.B. (50) ngaGostivari, janë gjetur dhe ndaluar E.U. (39) dhe Xh.K. (25) nga Shqipëria.
Gjashtë shtetaset shqiptare janë ndaluar për shkak se kanë keqpërdorur qëllimin e qëndrimit turistik, gjegjësisht kanë qëndruar në kundërshtim me qëllimin e qëndrimit. Ato janë ndaluar në stacion policor dhe kundër tyre do të bëhen parashtresat përkatëse”, thuhet në njoftimin e SPB Tetovë.