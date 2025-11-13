Aksion kontrollues në një objekt hotelierik në Gostivar, ndalohen dy persona

Aksion kontrollues në një objekt hotelierik në Gostivar, ndalohen dy persona

SPB Tetovë njofton se më datë 12/13.11.2025 në periudhën nga ora 23:20 deri në 00:30, zyrtarë policorë nga Stacioni Policor Gostivar, në bashkëpunim me Sektorin për Krim Ndërkufitar, Migracion, Të Huaj dhe Ri-pranim, Drejtorinë e të Ardhurave Publike, Inspektoratin Shtetëror të Tregut, Inspektoratin e Punës, kanë kryer aksion kontrollues në një objekt hotelierik në një qendër tregtare në rrugën “Ilinden” në Gostivar.

“Me këtë rast, në objekt u gjet dhe u ndalua K.D.(43) nga Shqipëria, sepse kishte abuzuar me qëndrimin turistik, gjegjësisht kishte qëndruar në kundërshtim me qëllimin e lejes”.

“Gjithashtu, u ndalua edhe XH.K.(62) nga Dobërdolli, sepse ishte sjellë në mënyrë agresive ndaj zyrtarëve policorë të cilët kryenin detyra zyrtare. Ata janë ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të plotë të rasteve kundër tyre do të vijojnë parashtresa përkatëse”, thonë nga SPB Tetovë.

MARKETING

Të ngjajshme

Snopçe: Nuk ka përçarje brenda AKI-së, do vazhdojë mbështetja për Valbon Limanin

Snopçe: Nuk ka përçarje brenda AKI-së, do vazhdojë mbështetja për Valbon Limanin

Rubio: Po bëhet “progres i mirë” në hartimin e rezolutës për forcën ndërkombëtare në Gaza

Rubio: Po bëhet “progres i mirë” në hartimin e rezolutës për forcën ndërkombëtare në Gaza

Mickoski, Limanit: Dy plane të detajuara urbanistike në Gostivar i ke bërë në mënyrë të paligjshme

Mickoski, Limanit: Dy plane të detajuara urbanistike në Gostivar i ke bërë në mënyrë të paligjshme

Durmishi paralajmëron rritje të pagës minimale në muajin mars

Durmishi paralajmëron rritje të pagës minimale në muajin mars

Reagon Blerim Bexheti: Nuk frikësohem, e vërteta nuk mbyllet me kallëzime politike!

Reagon Blerim Bexheti: Nuk frikësohem, e vërteta nuk mbyllet me kallëzime politike!

Zelensky paralajmëron se Putini po planifikon një luftë të madhe në Evropë në vitin 2029 ose 2030

Zelensky paralajmëron se Putini po planifikon një luftë të madhe në Evropë në vitin 2029 ose 2030