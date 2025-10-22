Aksion i Policisë Financiare në Spitalin e Prilepit për dyshime mbi keqpërdorime

Aksion i Policisë Financiare në Spitalin e Prilepit për dyshime mbi keqpërdorime

Drejtoria e Policisë Financiare, me urdhër dhe në bashkëpunim me Prokurorinë Themelore Publike të Prilepit, ka ndërmarrë një aksion kontrolli në Spitalin e Përgjithshëm të qytetit, për shkak të dyshimeve për abuzime në menaxhimin dhe funksionimin financiar të institucionit.

Nga Prokuroria është konfirmuar se janë në zhvillim veprime procedurale hetimore, ndërsa është paralajmëruar se më shumë detaje do të bëhen të ditura gjatë ditës së sotme.

Sipas burimeve jozyrtare, hetimet janë fokusuar në dyshimet për parregullsi gjatë realizimit të tenderëve dhe abuzime të tjera financiare brenda spitalit. Më shumë se 30 persona janë aktualisht nën hetim.

Institucionet kompetente nuk kanë dhënë ende komente të mëtejshme, duke theksuar se procedura është në fazë aktive hetimore.

