Aksion i madh policor në disa qytete në RMV, bien emra të njohur të botës kriminale

Aksion i madh policor në disa qytete në RMV, bien emra të njohur të botës kriminale

MARKETING

Një aksion i madhe policor po zhvillohet këtë mëngjes në disa qytete në Maqedoninë e Veriut, ku në focus kanë qenë trafikantë të drogës.
Sipas mediave në gjuhën maqedonase, Ministria e Brendshme – Byroja e Sigurisë Publike, përmes Departamentit për Krim të Organizuar, së bashku me forcat speciale të policisë dhe në koordinim me Prokurorinë Publike për Krim të Organizuar, po kryen një aksion masiv në Shkup, Shtip, Strumicë, si dhe në fshatin Gërçec – rajoni i Shkupit.
Një rrjet kriminal i lidhur me tregtinë e paligjshme të kokainës është nën hetim dhe, sipas informacioneve fillestare, po kryhen kontrolle në rreth 15 lokacione, ndërsa janë arrestuar disa persona.
Jozyrtarisht, emra të njohur në qarqet kriminale dyshohet se kanë rënë në duart e policisë, përfshirë Pokrajçevaliev, Bojadziski, Kocev dhe Vele, me nofkën “Demi”.

MARKETING

