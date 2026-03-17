Aksion i koordinuar për pastrimin e hapësirave publike në Çair

Kryetari i komunës së Çairit, Izet Mexhiti, së bashku me bashkëpunëtorët e tij, drejtorët e ndërmarrjeve publike, punëtorët sezonalë, zjarrfikësit dhe qytetarë të shumtë, kanë nisur një aksion të përbashkët për pastrimin e gjithë territorit të komunës së Çairit.

Ai theksoi se në këtë aksion janë angazhuar edhe punëtorët e higjienës komunale dhe se qëllimi është që në ditët në vijim të pastrohen rrugët, rrugicat, Çarshia e Vjetër, oborret e xhamive, si dhe institucionet publike dhe hapësirat e tjera shoqërore.

Sipas tij, ky aksion organizohet në prag të festës së Bajrami, duke ndjekur traditën e pastrimit të shtëpive dhe ambienteve përreth para festës. Ai falënderoi të gjithë pjesëmarrësit dhe qytetarët për përkrahjen dhe bashkëpunimin në këtë nismë për një mjedis më të pastër.

MARKETING

Të ngjajshme

Blerim Bexheti: Gashi njejtë si Kostadinovski, SMS-të po i dërgon vetëm në maqedonisht!

Blerim Bexheti: Gashi njejtë si Kostadinovski, SMS-të po i dërgon vetëm në maqedonisht!

Erdogan: Veprimet e Izraelit po e çojnë rajonin drejt një katastrofe

Erdogan: Veprimet e Izraelit po e çojnë rajonin drejt një katastrofe

Trump: Lufta me Iranin do të përfundojë “shumë shpejt”

Trump: Lufta me Iranin do të përfundojë “shumë shpejt”

UNDP do të ndihmojë Shkupin me tre projekte të rëndësishme

UNDP do të ndihmojë Shkupin me tre projekte të rëndësishme

Miteva: Koçani ishte leksion i vështirë dhe alarm për shtetin, i cili kohë të gjatë ka qenë në ëndërr të thellë

Miteva: Koçani ishte leksion i vështirë dhe alarm për shtetin, i cili kohë të gjatë ka qenë në ëndërr të thellë

BOTA NË FOKUS | Lufta ndaj Iranit, “luftë fetare” – a do të vijë Mesia?

BOTA NË FOKUS | Lufta ndaj Iranit, “luftë fetare” – a do të vijë Mesia?