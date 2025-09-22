Aksidenti tragjik ajror i “Air India”! Gjykata: Pasojat u trajtuan në mënyrë jo të përgjegjshme
Gjykata më e lartë në Indi ka kritikuar ashpër autoritetet e aviacionit të vendit për mënyrën se si kanë menaxhuar pasojat e aksidentit të avionit të Air India, ku humbën jetën 261 persona në qershor. Avioni, i cili po fluturonte nga Ahmedabad për në aeroportin Gatwick, u rrëzua pak pasi u ngrit në ajër, duke vrarë 242 pasagjerë në bord dhe 19 persona të tjerë në tokë, duke lënë vetëm një person të mbijetuar.
Raporti, i publikuar më 12 korrik, tha se pak sekonda pas ngritjes u ndërpre furnizimi me karburant në motorët e avionit. Raporti gjithashtu përmend se në një regjistrim të zërit në kabinën e pilotimit dëgjohet një pilot duke pyetur tjetrin “pse e ndërpreu”, ndërsa piloti tjetër përgjigjet se nuk ishte ai që e bëri këtë. Regjistrimi nuk sqaron se cili pilot e tha deklaratën. Gjatë ngritjes, nënpiloti ishte ai që pilotonte avionin, ndërsa kapiteni po monitoronte.
Një nga gjyqtarët e Gjykatës Supreme të Indisë tha në gjykatë se sugjerimet se pilotët ndërprenë qëllimisht furnizimin me karburant ishin “shumë të pakëndshme dhe jo përgjegjëse”. Aksidenti ka ngritur shumë pyetje lidhur me sigurinë e hapësirës ajrore të Indisë. Kreu i autoritetit indian të aviacionit, Drejtoria e Përgjithshme e Aviacionit Civil (DGCA), ka mbrojtur rekordet e sigurisë së vendit, duke thënë për BBC në korrik se “Hapësira ajrore e Indisë ka qenë gjithmonë e sigurt”. Në të njëjtin muaj, DGCA zbuloi 51 shkelje të sigurisë në Air India gjatë vitit të mëparshëm, si pjesë e auditimit vjetor të linjave ajrore në vend.
Familjet e katër pasagjerëve që vdiqën në avion kanë ngritur një padi në SHBA kundër prodhuesit të avionëve Boeing dhe kompanisë që prodhon pjesët e avionit Honeywell, duke i akuzuar kompanitë për neglizhencë. Padia akuzon këto kompani se nuk kanë bërë “asgjë” pavarësisht se ishin të vetëdijshme për rreziqet që lidhen me dizajnin e avionit.