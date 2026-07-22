Aksidenti i rëndë në Shqipëri, shkon në dy numri i të vdekurve

Aksidenti i rëndë në Shqipëri, shkon në dy numri i të vdekurve

Edhe një person tjetër ka humbur jetën pas aksidentit të rëndë, në autostradën Tiranë-Elbasan.

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Personi i dytë që ka vdekur është një shtetas egjiptian që ndodhej në kamionin, ku humbi jetën edhe drejtuesi i tij.

Viktima e dytë ishte transportuar në spital për mjekim më të specializuar, por nuk ka arritur t’u mbijetojë plagëve të marra.

Ndërkohë, nga ky aksident ka mbetur i plagosur një 28-vjeçar shqiptar, drejtuesi i mjetit “Foristrade” që u përfshi në aksident.

Ngjarja ndodhi teksa kamioni i tonazhit të rëndë është përplasur me një automjet, e cila është shkatërruar plotësisht nga përplasja.

Pas aksidentit, mjeti i tonazhit të rëndë ka thyer barrierat mbrojtëse të urës dhe ka përfunduar duke rënë poshtë, në rrugën tjetër, ku edhe ai ka pësuar dëmtime të shumta.

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