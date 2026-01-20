Aksidenti hekurudhor në Spanjë, në fokus të hetimeve çarja 30 cm e shinës
Një çarje prej më shumë se 30 centimetrash në shinën e djathtë, në kilometrin 318.7 të linjës së shpejtësisë së lartë Madrid-Andaluzi, është fokusi kryesor i hetimeve paraprake për aksidentin hekurudhor që ndodhi të dielën në zonën Adamuth të Kordobës.
Aksidenti, në të cilin përfshihej një tren privat Iryo që shkonte drejt Madridit dhe një tren Alvia i Hekurudhave Shtetërore Spanjolle, Renfe , i cili po udhëtonte në drejtim të kundërt, deri më tani ka marrë 41 jetë, duke e bërë atë aksidentin më të rëndë hekurudhor në vend në vitet e fundit.
Edhe pse përplasja ballore midis dy trenave ishte shkaku i menjëhershëm i numrit të lartë të viktimave, hetimet po përqendrohen në faktorin që shkaktoi daljen e trenit Iryo nga shinat dhe që çoi në përplasjen fatale.
Të dielën pasdite, vagonët 6, 7 dhe 8 të trenit Iryo Frecciarossa 1000 dolën nga shinat ndërsa treni po udhëtonte me mbi 200 km/orë në një seksion të drejtë të linjës në Adamo. Trenat e fundit hynë në shinën e kundërt ndërsa ai po i afrohej, me një shpejtësi prej rreth 205 km/orë, trenit Renfe Alvia, i cili ishte nisur nga stacioni Atocha në orën 18:05.
Shoferi i Alvia kishte vetëm 20 sekonda për të reaguar dhe përplasja ishte e pashmangshme. Lokomotiva dhe vagonët e parë të Alvia përfunduan në një shpat aty pranë, ndërsa Iryo u ndal në kilometrin 317.6, me trenat e fundit të përmbysur dhe shinat midis dy trenave të shkatërruara plotësisht.
Gjatë ekzaminimit paraprak, hetuesit gjetën një shinë të thyer dhe traversa të dëmtuara në një pikë specifike të linjës. Sipas vlerësimeve teknike, çarja, më shumë se 30 centimetra e gjatë, ndoshta erdhi nga saldimi i dëmtuar ose nga saldimi që u përkeqësua me kalimin e kohës për shkak të trafikut të trenave të rëndë dhe kushteve të motit. Të njëjtat burime flasin për një “shkak veçanërisht të mundshëm të daljes nga shinat”.
Zbulimi i çarjes e ka zhvendosur fokusin e hetimit në gjendjen e infrastrukturës, me Adif që kryen kontrolle tejzanore për të përcaktuar nëse dështimi ishte para-ekzistues apo i shkaktuar nga dalja nga shinat.
Pyetja nëse boshllëku prej 30 centimetrash në shinë ishte shkaku apo efekti i daljes nga shinat është thelbësore si për përgjegjësinë penale ashtu edhe për atë civile. Përgjigja do të përcaktojë nëse përgjegjësia i takon menaxherit të infrastrukturës apo operatorit të trenit.
Nga ana e tij, Ministri i Transportit Oscar Puente paralajmëroi se ekzistenca e një pjese të thyer të linjës nuk mund të konsiderohet ende një faktor vendimtar, pasi nuk është sqaruar nëse dështimi ka ekzistuar paraprakisht apo është shkaktuar nga dalja nga shinat. Ai e përshkroi këtë version të veçantë si “një nga shumë të mundshëm” dhe kërkoi të pritet derisa të përfundojë hetimi.