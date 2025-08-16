Aksident zinxhir mes gjashtë veturave në Gjilan, nëntë të lënduar

Aksident zinxhir mes gjashtë veturave në Gjilan, nëntë të lënduar

Nëntë persona kanë mbetur të lënduar në një aksident trafiku mes gjashtë veturave në Gjilan.

Zëdhënësi i Policisë së Kosovës për rajonin e Gjilanit, Ismet Hashani, tha se lëndimet e personave të përfshirë në aksident janë të lehta.

“Me datën 16.08.2025 rreth orës 22:20 kemi pranuar një informatë se në rrugë “Lufta e Gjilanit’’ në qytetin e Gjilanit ka ndodh një aksident zinxhir në mes të gjashtë veturave në lëvizje.

Në këtë aksident nëntë persona janë lënduar dhe sipas raportit të mjekut lëndimet janë të lehta”, tha ai.

Policia e Kosovës njësit e trafikut rajonal po i hetojnë rrethanat e këtij rasti.

MARKETING

Të ngjajshme

Mickoski: Në gjysmën e parë të vitit 2025, turizmi në Maqedoni ka regjistruar rritje prej 13,5 për qind

Mickoski: Në gjysmën e parë të vitit 2025, turizmi në Maqedoni ka regjistruar rritje prej 13,5 për qind

Kodi Zgjedhor, ASH-Sela: U konfirmua që kjo qeveri nuk e ka shumicën e Badinterit

Kodi Zgjedhor, ASH-Sela: U konfirmua që kjo qeveri nuk e ka shumicën e Badinterit

DPHM: Prej nesër deri të martën do të mbajë mot jostabil, me shira të rrëmbyeshëm dhe bubullima

DPHM: Prej nesër deri të martën do të mbajë mot jostabil, me shira të rrëmbyeshëm dhe bubullima

Zelensky refuzon kategorikisht të japë Donbasin në bisedimet me Trump

Zelensky refuzon kategorikisht të japë Donbasin në bisedimet me Trump

Kryeministrja daneze: Netanyahu është bërë një problem më vete

Kryeministrja daneze: Netanyahu është bërë një problem më vete

Ilir Hasani: Dështoi përpjekja për Kodin Zgjedhor – legjitimiteti është në anën tonë, 18 me 11!

Ilir Hasani: Dështoi përpjekja për Kodin Zgjedhor – legjitimiteti është në anën tonë, 18 me 11!