Aksident trafiku në Xhon Kenedi të Çairit (FOTO)

Para pak çastesh ka ndodhur një aksident trafiku në lagjen Xhon Kenedi të Çairit.

Një makinë është përplasur me një motoçikletë. Nuk ka informacione lidhur me lëndimet, ndërsa policia është në vendngjarje për të bërë ekspertizë.

Pritet që MPB gjatë ditës të jep detaje lidhur me aksidentin.