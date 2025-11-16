Aksident trafiku në Shkup, një i vdekur dhe tre të lënduar
Mbrëmjen e kaluar rreth orës 23:10, në rrugën “Boris Trajkovski” në Shkup, ndodhi një aksident trafiku mes një “Volkswagen Golf” dhe një “BMW”. Drejtuesi i automjetit “Volkswagen Golf”, i moshës 55-vjeçare ka ndërruar jetë, ndërsa tre pasagjerët e tjerë pësuan lëndime trupore.
“Më 15.11.2025 rreth orës 23:10 u raportua në SVR Shkup se në rrugën “Boris Trajkovski” në Shkup ndodhi një aksident trafiku midis një “Volkswagen Golf” me targa Shkup i drejtuar nga S.H.(56) nga Shkupi dhe një “BMW” me targa Shkup i drejtuar nga F.P.(28) nga Shkupi. Drejtuesi i “Volkswagen Golf” S.H. vdiq në vendngjarje nga lëndimet e marra dhe vdekja u konfirmua nga një mjek i Shërbimit Emergjent. Pasagjerët e tij N.H.(52) dhe M.R.A. 24 vjeçe të dy nga Shkupi dhe F.M.(28) nga Kosova si dhe drejtuesi i BMW-së pësuan lëndime trupore të konfirmuara në Spitalin e Përgjithshëm “Shën Naum Ohrodski” dhe Kompleksi i Klinikave “Nënë Tereza”. Një inspektim në vendngjarjen e aksidentit u krye nga një prokuror publik dhe ekipe policore dhe me urdhër të prokurorit trupi i të ndjerit u dërgua për obduksion”, thuhet në raportin e policisë.