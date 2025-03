Aksident trafiku në Shkup, lëndohet një këmbësor

Policët nga SPB Shkup kanë arrestuar I.S. (45) nga Shkupi, pasi dje rreth orës 21:50. në Shkup, në kryqëzimin e rrugës “Adem Demaçi” me rrugën “Metodija Mitevski” ka goditur këmbësorin A.A. (57) nga Shkupi me automjet “Fiat”.

Këmbësori është transportuar për tretman mjekësor në Spitalin “Shën Naum i Ohrit”, ku është konstatuar se ka lëndime të rënda.

Është njoftuar prokurori publik, për të cilin kontroll është kryer një ekip nga SPB Shkup. I.S. është ndaluar në stacionin policor, ndërsa automjeti është sekuestruar për veprime të mëtejshme.

MARKETING