Aksident trafiku në rrugën Strugë-Dibër, humb jetën një 19-vjeçar

Aksident trafiku në rrugën Strugë-Dibër, humb jetën një 19-vjeçar

MPB njofton se dje rreth orës 23:30 në DPB Strugë është paraqitur se në rrugën rajonale Strugë-Dibër, në Veleshtë të Strugës automjeti “merecedes” drejtuar E.N (19) nga fshati Veleshtë, ka dal nga rruga.

Nga lëndimet e marra në vendin e ngjarjes ka ndërruar jetë E.N., ndërsa vdekjen e tij e konstatoi mjeku i Ndihmës së Shpejtë.

Inspektim në vendin e ngjarjes kanë kryer policia e DPB Strugë, dhe me urdhër të prokurorit publik, trupi i të ndjerit është dërguar për autopsi.

MARKETING

Të ngjajshme

AKI: Mickoski me plane ogurzeza për komunat shqiptare, sabotim të zgjedhjeve dhe kryetarë të dhunshëm të emëruar nga Qeveria

AKI: Mickoski me plane ogurzeza për komunat shqiptare, sabotim të zgjedhjeve dhe kryetarë të dhunshëm të emëruar nga Qeveria

Aliu: Javën tjetër nisin punimet për pakingun në Qendrën Klinike në Shkup

Aliu: Javën tjetër nisin punimet për pakingun në Qendrën Klinike në Shkup

Konfiskohet sasi e madhe cigaresh pa banderola dhe duhan i imtësuar në Tetovë, arrestohen dy persona

Konfiskohet sasi e madhe cigaresh pa banderola dhe duhan i imtësuar në Tetovë, arrestohen dy persona

VLEN: Taravari dhe aleatët e tij, kampionë të nepotizmit

VLEN: Taravari dhe aleatët e tij, kampionë të nepotizmit

Presidenti Erdoğan zhvilloi bisedë telefonike me homologun francez Macron

Presidenti Erdoğan zhvilloi bisedë telefonike me homologun francez Macron

ASH – Taravari: Nepotizmi dhe klanet e VLEN-it, punësimet e familjarëve dhe lidhjet e dyshimta

ASH – Taravari: Nepotizmi dhe klanet e VLEN-it, punësimet e familjarëve dhe lidhjet e dyshimta