Aksident trafiku në rrugën Prilep–Manastir, lëndohen shtatë persona

Aksident trafiku në rrugën Prilep–Manastir, lëndohen shtatë persona

MPB njofton se në rrugën Prilep–Manastir ka ndodhur aksident rrugor, në të cilën janë lënduar shtatë persona, në mesin e të cilëve edhe dy të mitur.

Më 21.06.2026, në orën 15:45, në NJPB Prilep u njoftua se në rrugën Prilep–Manastir ka ndodhur aksident rrugor ndërmjet një automjeti pasagjerësj “Toyota” me targa të Manastirit, i drejtuar nga D.R. (24) nga fsh. Musinc, komuna e Mogillës, një automjeti “Seat” me targa të Kavadarit, i drejtuar nga V.M. (54) nga Manastiri, dhe një automjeti “Mazda” me targa të Shkupit, i drejtuar nga G.M. (51) nga Shkupi.

Si pasojë e aksident, lëndime të rënda trupore ka pësuar V.M., ndërsa lëndime trupore bashkudhëtarët e saj S.V. (37), N.V. (40) dhe dy të mitur, të gjithë nga fsh. Vozarci i Kavadarit, si dhe dy shoferët D.R. dhe G.M., të cilat janë konstatuar në Spitalin e Qytetit në Prilep. Një ekipi hetimor i NJPB Prilep ka bërë këqyrje të vendit të ngjarjes.

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