Aksident trafiku në Kumanovë, humb jetën një 49-vjeçar
MPB njofton se në Kumanovë ka ndodhur një aksident trafiku, në të cilën ka humbur jetën një person.
“Më 29.06.2026 rreth orës 12:40, SPB Kumanovë raportoi se në rrugën “Done Bozhinov” në Kumanovë ka ndodhur një aksident trafiku midis një automjeti pasagjerësh “Seat Ibiza” me targa të Kumanovës, të drejtuar nga A.A. (64) nga Kumanova dhe një motoçiklete me targa të Kumanovës, të drejtuar nga D.S. (49) nga Kumanova”, thonë nga MPB.
Motoçiklisti ka ndërruar jetë nga plagët e marra në vendin e aksidentit, ndërsa një mjek e shpalli të vdekur.