Aksident trafiku në autostradën Shkup–Tetovë

Aksident trafiku në autostradën Shkup–Tetovë

Qarkullimi në autostradën Shkup–Tetovë po zhvillohet me vështirësi për shkak të një aksidenti trafiku që ka ndodhur mes dy automjeteve.

Sipas informacioneve fillestare, përplasja ka ndodhur në njërën nga korsitë e drejtimit Shkup–Tetovë, duke shkaktuar bllokim të pjesshëm të trafikut.

Policia dhe njësitë e ndihmës së shpejtë ndodhen në terren, ndërsa po hetohen shkaqet e aksidentit.

Deri në përfundimin e hetimeve, autoritetet apelojnë te shoferët që të lëvizin me kujdes dhe të respektojnë udhëzimet e policisë.

MARKETING

Të ngjajshme

Orce Gjeorgjievski: E pastruam Shkupi për 72 orë, kemi mbledhur mbi 4.500 tonë mbeturina

Orce Gjeorgjievski: E pastruam Shkupi për 72 orë, kemi mbledhur mbi 4.500 tonë mbeturina

Tahiri uron Pecin për fitoren në Mitrovicë të Jugut

Tahiri uron Pecin për fitoren në Mitrovicë të Jugut

Filipinet përgatiten për super tajfunin “Fung-wong”, evakuohen 1 milion banorë

Filipinet përgatiten për super tajfunin “Fung-wong”, evakuohen 1 milion banorë

Kurti flet pas rezultateve të balotazhit: Kemi fituar në 7 komuna, ky është sukses për Vetëvendosjen

Kurti flet pas rezultateve të balotazhit: Kemi fituar në 7 komuna, ky është sukses për Vetëvendosjen

Kosova pas balotazhit, numri i komunave që fituan partitë politike

Kosova pas balotazhit, numri i komunave që fituan partitë politike

Reagon Faton Peci: Me përulësi, faleminderit Mitrovicë

Reagon Faton Peci: Me përulësi, faleminderit Mitrovicë