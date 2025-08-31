Aksident në magjistralen Kumanovë–Kriva Pallankë, lëndohen shoferët

Aksident në magjistralen Kumanovë–Kriva Pallankë, lëndohen shoferët

Më 30.08.2025, në ora 15:50, në SPB Kumanovë është denoncuar se në rrugën magjistrale Kumanovë–Kriva Pallankë ka ndodhur një aksident trafiku midis automjetit të udhëtarëve “Peugeot” me targa të Shkupit, i drejtuar nga I.T. (46) nga fsh. Kuçevishte, Shkup dhe automjetit të udhëtarëve “Renault” me targa të Kumanovës, i drejtuar nga B.B. (52) nga Kumanova.

Nga aksidenti lëndime të rënda trupore kanë pësuar të dy drejtuesit e automjeteve, të konstatuara në Spitalin e Përgjithshëm të Kumanovës.

Është kryer ekspertizë nga ekipi hetimor i SPB Kumanovë.

