Aksident në magjistralen Kumanovë–Kriva Pallankë, lëndohen shoferët
Më 30.08.2025, në ora 15:50, në SPB Kumanovë është denoncuar se në rrugën magjistrale Kumanovë–Kriva Pallankë ka ndodhur një aksident trafiku midis automjetit të udhëtarëve “Peugeot” me targa të Shkupit, i drejtuar nga I.T. (46) nga fsh. Kuçevishte, Shkup dhe automjetit të udhëtarëve “Renault” me targa të Kumanovës, i drejtuar nga B.B. (52) nga Kumanova.
Nga aksidenti lëndime të rënda trupore kanë pësuar të dy drejtuesit e automjeteve, të konstatuara në Spitalin e Përgjithshëm të Kumanovës.
Është kryer ekspertizë nga ekipi hetimor i SPB Kumanovë.