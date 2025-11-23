Aksident në autostradën “Ibrahim Rugova”, një i lënduar
Një aksident i rëndë trafiku ka ndodhur para pak minutash në autostradën “Ibrahim Rugova”, në drejtim Prizren-Prishtinë.
Zëdhënësi i policisë së Kosovës, Daut Hoxha, bëri të ditur se personi i lënduar është duke u trajtuar në QKMF Prizren.
“Sot me datë 23.11.2025 rreth orës 18:30 në Autostradën “Ibrahim Rugova” Km 26, drejtimi Prizren – Prishtinë është shkaktuar një aksident trafiku (vetaksident) me lëndime. Vetura e përfshirë në këtë aksident është me targa vendore.
Personi i lënduar është duke u trajtuar në QKMF Prizren dhe sipas mjekut kujdestar nuk ka lëndime të rënda”, ka thënë Hoxha.