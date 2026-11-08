Aksident me fatalitet në Kroaci, një autobus nga Serbia përmbyset në autostradë, raportohet për të paktën dy të vdekur
Dy persona humbën jetën dhe disa të tjerë u lënduan kur një autobus me targa serbe u përmbys në autostradën A3 në Kroaci këtë mëngjes, konfirmoi policia e Zagrebit.
Aksidenti ndodhi rreth orës 7:25 të mëngjesit në kilometrin e 61-të të autostradës A3, menjëherë pas kryqëzimit të Ivaniq Grad, në drejtim të Zagrebit.
Sipas një deklarate nga Departamenti i Policisë së Zagrebit, të cilën e raporton portali 24sata, të lënduarit do të trajtohen në spitalet e Zagrebit, dhe hetimi është duke vazhduar, shkruajnë mediat e huaja.
Sipas informacioneve jozyrtare nga mediat kroate, në autobus kishte 33 pasagjerë dhe dy shoferë.
Numri i saktë i të lënduarve nuk dihet ende, por raportohet se midis tyre ka të lënduar më rëndë dhe lehtë.
Spitali Klinik i Dubrava konfirmoi se ka pranuar dy pacientë nga ky aksident.
Trajtimi i tyre është duke vazhduar, dhe informacioni mbi shëndetin e tyre nuk është publikuar ende.
“Duket se ka shumë të lënduar dhe disa janë dërguar tashmë në spitale. Gardhi mbrojtës pranë korsisë së ndalimit është i thyer, autobusi është i përmbysur”, ka thënë një nga dëshmitarët okularë për 24h.
Dario Kezeriq nga Shërbimi i Zjarrfikësve të Qarkut të Zagrebit konfirmoi se shtatë automjete zjarrfikëse dhe 15 zjarrfikës nga tre njësi u dërguan në terren.
Një helikopter gjithashtu mbërriti në vendin e aksidentit.
Shkaku i përmbysjes së autobusit nuk dihet ende.
Deri më tani, autoritetet nuk kanë publikuar identitetin e të vdekurve ose informacion në lidhje me shtetësinë e pasagjerëve.