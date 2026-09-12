Aksident i rëndë trafiku në Milladinovc: Dy të vdekur dhe tre të lënduar rëndë
Një prokuror publik kujdestar nga Prokuroria Themelore Publike Shkup, një ekspert dhe ekipe inspektimi nga MPB-ja kryen një inspektim në vend të një aksidenti të rëndë trafiku në rrugën komunale Ilinden-Milladinovc, pranë bazës policore Brest, e cila ndodhet brenda Aeroportit Ndërkombëtar të Shkupit.
Sipas Prokurorisë, aksidenti ndodhi rreth orës 2:00 të mëngjesit, kur një automobil Opel korsa me targa të Kumanovës, i drejtuar nga një 19-vjeçar banor i Kumanovës, u përplas ballë për ballë me një Hjundai I30 i drejtuar nga një 51-vjeçar banor i Marinos.
“Në aksident në vendin e ngjarjes vdiqën shoferi i Hjundai-t dhe djali i tij 18-vjeçar, ndërsa vajza 18-vjeçare u lëndua rëndë. Shoferi i korsa-s dhe bashkëudhëtari i tij i të njëjtës moshë gjithashtu pësuan lëndime të rënda dhe u dërguan në spital në gjendje të rrezikshme për jetën”, njoftoi Prokuroria.
Prokurori Publik ka lëshuar urdhër për kryerjen e autopsisë ndaj dy personave të ndjerë. Po ndërmerren veprime për të përcaktuar shkaqet e aksidentit.