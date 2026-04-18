Aksident i rëndë trafiku në Gjorçe, disa automjete të përfshira
Një aksident i rëndë trafiku ka ndodhur vonë mbrëmë në lagjen Gjorçe Petrov në Shkup, ku janë përfshirë disa automjete.
Sipas informacioneve fillestare, disa makina janë përplasur mes vete, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale. Pamjet e publikuara në rrjetet sociale tregojnë përmasat e aksidentit dhe pasojat e tij.
Dëshmitarët okularë deklarojnë se përplasja ka qenë shumë e fuqishme, aq sa zhurma është dëgjuar si një shpërthim.
Deri në orët e mëngjesit, nuk ka informacione zyrtare për persona të lënduar apo viktima.