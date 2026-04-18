Aksident i rëndë trafiku në Gjorçe, disa automjete të përfshira

Një aksident i rëndë trafiku ka ndodhur vonë mbrëmë në lagjen Gjorçe Petrov në Shkup, ku janë përfshirë disa automjete.

Sipas informacioneve fillestare, disa makina janë përplasur mes vete, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale. Pamjet e publikuara në rrjetet sociale tregojnë përmasat e aksidentit dhe pasojat e tij.

Dëshmitarët okularë deklarojnë se përplasja ka qenë shumë e fuqishme, aq sa zhurma është dëgjuar si një shpërthim.

Deri në orët e mëngjesit, nuk ka informacione zyrtare për persona të lënduar apo viktima.

Të ngjajshme

BDI: Investimet e huaja bien 61%, qeveria drejt dështimit ekonomik

BDI: Investimet e huaja bien 61%, qeveria drejt dështimit ekonomik

Mot me diell dhe me vranësira mesatare

Mot me diell dhe me vranësira mesatare

Trump: Do marrim “pluhurin bërthamor” të Iranit nëse dështon marrëveshja

Trump: Do marrim “pluhurin bërthamor” të Iranit nëse dështon marrëveshja

Ministri i Jashtëm turk do të presë takimin e Platformës së Paqes për Ballkanin në Forumin e Diplomacisë në Antalya

Ministri i Jashtëm turk do të presë takimin e Platformës së Paqes për Ballkanin në Forumin e Diplomacisë në Antalya

Zelensky refuzon marrëveshjen: Asnjë dorëzim i Donbasit për garanci sigurie

Zelensky refuzon marrëveshjen: Asnjë dorëzim i Donbasit për garanci sigurie

SHBA lejon përkohësisht shitjen e naftës ruse të depozituar në cisterna deri më 16 maj

SHBA lejon përkohësisht shitjen e naftës ruse të depozituar në cisterna deri më 16 maj