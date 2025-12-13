Aksident i rëndë trafiku në autostradën Gostivar–Tetovë, tetë persona të lënduar

Një aksident i rëndë trafiku ka ndodhur mbrëmjen e sotme në autostradën Gostivar–Tetovë, si pasojë e të cilit janë lënduar tetë persona.

Sipas informatave të para, të lënduarit janë transportuar menjëherë drejt institucioneve shëndetësore për trajtim mjekësor. Në vendngjarje kanë intervenuar ekipet e Ndihmës së Shpejtë, si dhe njësitet policore, të cilat kanë siguruar zonën dhe po punojnë për zbardhjen e rrethanave dhe shkaqeve të aksidentit.

Për shkak të aksidentit, qarkullimi në këtë segment rrugor ka qenë i vështirësuar për një periudhë të caktuar kohore.

Autoritetet kompetente u bëjnë apel të gjithë pjesëmarrësve në komunikacion që të respektojnë rregullat e trafikut dhe të tregojnë kujdes të shtuar gjatë vozitjes.

TetovaSot do të vazhdojë t’ju informojë me detaje shtesë lidhur me këtë ngjarje.

