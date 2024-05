Aksident i rëndë në rrugën Dibër-Mavrovë, dy të lënduar

Më datë 04.05.2024 në ora 11:45 në Stacionin Policor Dibër është raportuar se në rrugën rajonale Dibër-Mavrovë, afër urës së Melniçit, ka ndodhur një aksident trafiku në mes të mjetit të pasagjerëve “Fiat” me targa të Dibrës, i drejtuar nga N.O. 58 nga fshati Kosovrasti i Poshtëm , automjeti i pasagjerëve “Volkswagen Tiguan” me targa të Gostivarit i drejtuar nga M.E.(20) nga fshati Zhirovnicë.

Në aksident lëndime të rënda trupore ka pësuar drejtuesi N.O, ndërsa lëndime trupore ka pësuar një pasagjer i mitur nga automjeti i pasagjerëve “Volkswagen Tiguan”, të konstatuara në Spitalin e Përgjithshëm në Dibër.

Një kontroll është kryer nga ekipi inspektues i DPB Dibër.

MARKETING