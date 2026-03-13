Aksident i rëndë në Çair, humb jetën një motoçiklist

Një aksident i rëndë trafiku me pasoja fatale ka ndodhur pasditen e sotme lagjen Çair Shkupit, ku një person po drejtonte një motoçikletë ka humbur jetën.

Sipas informacioneve para nga vendi i ngjarjes, aksidenti ka ndodhur rrethana ende paqarta. Përplasja ka qenë shumë e fuqishme, duke bërë motoçiklisti ndërrojë jetë vend.

Ekipet e ndihmës shpejtë kanë mbërritur menjëherë vendin e ngjarjes, por vetëm kanë mundur konstatojnë vdekjen e viktimës.

Autoritetet kompetente kanë nisur hetimet për zbardhur shkaqet dhe rrethanat e aksidentit.

MARKETING

