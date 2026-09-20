Aksident i rëndë komunikacioni në Malin e Zi: Autobusi me 90 nxënës godet shkëmbin
Një aksident i rëndë komunikacioni ka ndodhur sonte në Malin e Zi, pasi një autobus me rreth 90 nxënës që po ktheheshin nga ekskursioni ka goditur një shkëmb në rrugën magjistrale Mojkovac – Kolashin.
Aksidenti ka ndodhur rreth orës 20:35 në vendin e quajtur Shtitariçka Rijeka. Sipas informacioneve të para, supozohet se nga kodra kanë rënë gurë në rrugë, me ç’rast shoferi është përpjekur të shmangë shembjen e gurëve, por me pjesën e përparme të djathtë të autobusit ka goditur shkëmbin.
Në aksident është lënduar rëndë udhëheqësi i udhëtimit, ndërsa katër persona të tjerë kanë pësuar lëndime më të lehta, mes të cilëve edhe tre nxënës të shkollës fillore “Pavle Rovinski” nga Podgorica.
Sipas informacioneve të “Vijesti”, i lënduari rëndë ka pësuar frakturë të legenit dhe të një unaze të shtyllës kurrizore, për çka është vendosur që të transportohet me urgjencë në Qendrën Kliniake të Malit të Zi. Të lënduarit fillimisht janë transportuar në spitalin e Bijelo Polje-s.
Në autobus ndodheshin rreth 90 nxënës. Një pjesë e fëmijëve pas aksidentit janë transportuar drejt Podgoricës me automjete të transportuesve privatë, ndërsa për të tjerët është dërguar një autobus tjetër nga agjencia që ka organizuar ekskursionin. Disa prindër kanë arriving në vendngjarje dhe i kanë marrë vetë fëmijët e tyre.
Shoferit i është bërë testi i alkoolit dhe, sipas informacioneve jozyrtare nga policia, ai nuk ka qenë nën ndikimin e alkoolit.
Për aksidentin është njoftuar edhe prokurori kompetent shtetëror në Bijelo Polje, ndërsa po xácprohen të gjitha rrethanat se si ka ardhur deri te përplasja.