Aksident i madh trafiku në Rusi, katër të vdekur (VIDEO)

Të paktën 50 vetura u përfshinë në një aksident të madh trafiku në autostradën M-11 në rajonin e Novgorodit të Rusisë, njoftoi kreu i rajonit Andrey Nikitin në kanalin e tij Telegram.

Sipas informacioneve të fundit, katër persona kanë humbur jetën në aksident, raporton agjencia shtetërore ruse e lajmeve Tass.

“Një përplasje masive me rreth 50 vetura ndodhi në autostradën M-11. Ka viktima. Tani shërbimet rajonale po ofrojnë të gjithë ndihmën e disponueshme. Ne do të ngremë një pikë në vendin e aksidentit ku njerëzit mund të ngrohen dhe qytetarëve do t’ju jepet çaj i nxehtë dhe sandviçë”, tha ai, transmeton Telegrafi.

🇷🇺🚗 Trágico accidente de tráfico masivo en #Rusia Unos 30 autos chocaron en un accidente de tráfico masivo en la autopista M-11 en la región rusa de Nóvgorod. Al menos 4 personas perdieron la vida, incluido un menor de edad, informan las autoridades. La vía se encuentra… pic.twitter.com/31AeJjiVnp — Karlita °*Chavistamente*° 28K (@kb_ql22) January 8, 2024

Më parë, shërbimi për shtyp i Inspeksionit Shtetëror për Sigurinë Rrugore raportoi se janë përplasur rreth 30 vetura.

Ndryshe, autostrada M-11 lidh Moskën dhe Shën Petersburgun, dy qytetet më të populluara ruse deri tani. Trafiku në drejtim të Moskës aktualisht është i ndërprerë.

Në vendngjarje kanë mbërritur punonjës të Ministrisë së Emergjencave, Inspeksionit Shtetëror për Sigurinë në Rrugë dhe Komitetit Hetimor. Prokuroria e Novgorodit nisi një hetim për aksidentin e madh.

MARKETING