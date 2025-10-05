Aksident fatal në Gjermani, dy të vdekur dhe dy të plagosur

Një aksident tragjik ka ndodhur në Lippstadt të Gjermanisë, ku një 21-vjeçare ka dalë nga rruga me furgonin e saj Mercedes Vito dhe është përplasur me një Volkswagen Golf që po vinte nga drejtimi i kundërt.

Në Volkswagen ndodheshin dy persona të moshës së shtyer, një grua 70-vjeçare që humbi jetën menjëherë në vendin e ngjarjes dhe bashkëshorti i saj, i cili ndërroi jetë gjatë transportimit me ambulancë.

Fëmija 8-vjeçar, i cili ishte në Golf, dhe shoferja e Mercedesit, e cila shkaktoi aksidentin, janë plagosur rëndë. Fëmija u transportua me helikopter në spital, ndërsa 21-vjeçarja me ambulancë.
Ngjarja ka ndodhur dje rreth orës 15:15, një kilometër pas daljes nga qyteti i Lippstadt, në drejtim të Hellinghausen.
Policia lokale, sipas medieve gjermane, Bild, ka mbyllur përkohësisht rrugën dhe ka nisur hetimet për zbardhjen e shkaqeve të aksidentit. Ekspertët e trafikut janë angazhuar për dokumentimin e vendit të ngjarjes dhe sigurimin e provave.

