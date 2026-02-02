Aksident ajror në Rusi, vdesin tre persona
Tre persona kanë humbur jetën pas rrëzimit të një avioni stërvitor në afërsi të qytetit Orsk, në rajonin Orenburg të Rusisë, kanë bërë të ditur autoritetet lokale.
Sipas njoftimeve zyrtare, aksidenti ajror është raportuar rreth orës 12:51 sipas kohës lokale. Avioni ishte duke kryer një fluturim stërvitor rutinë, kur ndodhi rrëzimi. Viktimat janë dy studentë dhe një instruktor fluturimi nga Universiteti Shtetëror i Aviacionit Civil të Shën Petersburgut.
Ekipet e shpëtimit dhe shërbimet emergjente mbërritën shpejt në vendngjarje. Ministria e Situatave të Jashtëzakonshme njoftoi se në zonën e rrëzimit nuk u raportua zjarr, gjë që përjashton për momentin shpërthimin ose djegien si shkak të drejtpërdrejtë të aksidentit.
Autoritetet lokale dhe organet e rendit kanë nisur një hetim të plotë për të zbardhur shkaqet e rrëzimit të avionit. Deri tani nuk janë dhënë detaje nëse aksidenti u shkaktua nga një defekt teknik, gabim njerëzor apo kushte të pafavorshme atmosferike. Ngjarja ka tronditur komunitetin akademik të aviacionit në Rusi dhe ka rikthyer vëmendjen te siguria gjatë fluturimeve stërvitore. Autoritetet kanë premtuar transparencë dhe informim të plotë të publikut sapo të dalin rezultatet e para të hetimit.
Ky aksident përfundoi tragjikisht për tre persona që po përgatiteshin ose kontribuonin në edukimin e brezit të ri të pilotëve, duke lënë pas dhimbje dhe pikëpyetje mbi sigurinë ajrore ruse.