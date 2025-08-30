Aksident ajror në Itali/ Rrëzohet avioni dhe shpërthen në flakë, dy të vdekur

Aksident ajror në Itali/ Rrëzohet avioni dhe shpërthen në flakë, dy të vdekur

Dy persona kanë humbur jetën në një aksident ajror në Itali, mes komunave Crescentino dhe Livorno Ferraris. Viktimat, babë e bijë, humbën jetën pas rrëzimit të një avioni të vogël me të cilin po udhëtonin.

Avioni raportohet se ka rënë me shpejtësi të lartë dhe ka shpërthyer në flakë pas goditjes me tokën. Në vendngjarje mbërritën menjëherë zjarrfikësit dhe efektivët e policisë, të cilët po hetojnë shkaqet e aksidentit të rëndë.

MARKETING

Të ngjajshme

Mendi Qyra: Struga ka nevojë për një rilindje kulturore

Mendi Qyra: Struga ka nevojë për një rilindje kulturore

Google Translate përdor Al për të ndihmuar përdoruesit të mësojnë gjuhë të reja

Google Translate përdor Al për të ndihmuar përdoruesit të mësojnë gjuhë të reja

UNRWA: Depot e ndihmave në Egjipt dhe Jordani janë gati për të dërguar 6.000 kamionë në Gaza

UNRWA: Depot e ndihmave në Egjipt dhe Jordani janë gati për të dërguar 6.000 kamionë në Gaza

Banorët e Novi Sadit mbledhin ndihma për Gazën: Të paktën një fëmijë nesër të ketë çfarë të hajë

Banorët e Novi Sadit mbledhin ndihma për Gazën: Të paktën një fëmijë nesër të ketë çfarë të hajë

Kryebashkiaku i Çikagos nënshkruan një urdhër për t’i rezistuar planeve të Trump për emigracionit

Kryebashkiaku i Çikagos nënshkruan një urdhër për t’i rezistuar planeve të Trump për emigracionit

Zyra e presidentit Mahmoud Abbas kërkon nga SHBA të tërheqë anulimin e vizës së tij, para takimeve kyçe në OKB

Zyra e presidentit Mahmoud Abbas kërkon nga SHBA të tërheqë anulimin e vizës së tij, para takimeve kyçe në OKB