Aksident ajror në Itali/ Rrëzohet avioni dhe shpërthen në flakë, dy të vdekur
Dy persona kanë humbur jetën në një aksident ajror në Itali, mes komunave Crescentino dhe Livorno Ferraris. Viktimat, babë e bijë, humbën jetën pas rrëzimit të një avioni të vogël me të cilin po udhëtonin.
Avioni raportohet se ka rënë me shpejtësi të lartë dhe ka shpërthyer në flakë pas goditjes me tokën. Në vendngjarje mbërritën menjëherë zjarrfikësit dhe efektivët e policisë, të cilët po hetojnë shkaqet e aksidentit të rëndë.