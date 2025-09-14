AKI: Tetori po afron! Referendumi gjithëpopullor do të vulos vullnetin e popullit për rikthim të dinjitetit!
Aleanca Kombëtare për Integrim sot ka shpalosur zyrtarisht kandidaturat për zgjedhjet lokale të 19 tetorit. Sipas tyre, AKI do të garon me 23 kandidatë për kryetar komune (përfshirë Qytetin e Shkupit) dhe me 34 lista për këshilltarë komunalë në gjithë vendin.
Komunikata e plotë e AKI në vijim:
Aleanca Kombëtare për Integrim, duke u mbështetur fuqishëm mbi idealin e bashkimit, dinjitetit dhe përfaqësimit të denjë të shqiptarëve dhe të gjithë qytetarëve, dorëzoi dje zyrtarisht kandidaturat fituese për zgjedhjet lokale të tetorit.
Ky proces nuk është vetëm një garë elektorale, por një referendum gjithëpopullor për rikthimin e dinjitetit, barazisë dhe të ardhmes evropiane të vendit tonë.
Aleanca Kombëtare për Integrim garon me 23 kandidatë për kryetar komune (përfshirë Qytetin e Shkupit) dhe me 34 lista për këshilltarë komunalë në gjithë vendin.
Lista e kandidatëve për Kryetar Komune dhe Bartësve të listave për Këshilla Komunalë:
• Qyteti i Shkupit – Kryetar: Skender Rexhepi – Zejdi, Bartës: Abdul-Selam Selami
• Dollnen – Kryetar: Flamur Gjoleka, Bartës: Ramiz Aliu
• Çair – Kryetar: Bujar Osmani, Bartës: Kemal Matoshi
• Tetovë – Kryetar: Bajram Rexhepi, Bartës: Asaf Abdurahmani
• Gostivar – Kryetar: Valbon Limani, Bartës: Valdet Xhaferi
• Kërçovë – Kryetar: Fatmir Dehari, Bartës: Ilir Rushani
• Saraj – Kryetar: Blerant Ramadani, Bartës: Ilas Veseli
• Strugë – Kryetar: Arsim Dalipi, Bartës: Faton Pollozhani
• Dibër – Kryetar: Ilirijan Fetahu, Bartës: Artin Spahiu
• Studeniçan – Kryetar: Ejup Abazi, Bartës: Avdil Imeri
• Zhelinë – Kryetar: Emir Sulejmani, Bartës: Memet Neziri
• Vrapçisht – Kryetar: Isen Shabani, Bartës: Evzal Arsllani
• Haraçinë – Kryetar: Skender Isufi, Bartës: Arben Mustafi
• Pllasnicë – Kryetar: Alija Jahoski, Bartës: Anifija Saitoski
• Bogovinë – Kryetar: Besnik Emshiu, Bartës: Arton Aliti
• Bërvenicë – Kryetar: Enver Pajaziti, Bartës: Idriz Idrizi
• Tearcë – Kryetar: Nazim Taipi, Bartës: Zemri Idrizi
• Likovë – Kryetar: Erkan Arifi, Bartës: Zekirija Shahini
• Çashkë – Kryetar: Suat Shaqiri, Bartës: Semir Zeqirov
• Kumanovë – Kryetar: Selver Ajdini, Bartës: Blerim Iseni
• Butel – Kryetar: Isamedin Azizi, Bartës: Linkest Lumani
• Resnjë – Kryetar: Maliq Shemshedini, Bartës: Arian Mujedini
• Jegunovcë – Kryetar: Nasir Abazi, Bartës: Arbin Sabrii
Bartës të listave për Këshilla Komunalë në komuna të tjera:
• Shuto Orizarë – Zaim Leskovica
• Manastir – Valdeta Musai
• Sopishtë – Qazim Sulovski
• Krushevë – Agim Bajramoski
• Petrovec – Remzi Haliti
• Çuçer Sandevë – Vait Tusha
• Mavrovë – Sead Asani
• Gazi Babë – Makfire Iseni
• Veles – Llokman Salija
• Zelenikovë – Reafik Bekirovski
• Karposh – Lirim Kadriu
Tetori është momenti i së vërtetës. Është ora e mobilizimit kombëtar. Është koha që çdo qytetar, çdo i ri dhe e re, çdo familje që beson në barazi dhe të ardhme evropiane, të ngrihet në këmbë në mbështetje të Aleancës Kombëtare për Integrim.
Ky është referendumi i dinjitetit.
Ky është vullneti i popullit.