AKI propozon subvencione për taksi elektrike në Shkup

AKI propozon subvencione për taksi elektrike në Shkup

Grupi i këshilltarëve të AKI-së në Këshillin e Qytetit të Shkupit ka paraqitur iniciativë për përgatitjen dhe miratimin e një programi për subvencionimin e blerjes së automjeteve elektrike për transportin taksi.

MARKETING

Shik.mk

Këshilltari Abdulselam Selami, përmes një njoftimi, tha se iniciativa synon të përfaqësojë kërkesat e qytetarëve dhe të kontribuojë në modernizimin e transportit në kryeqytet.

Sipas iniciativës, qëllimet kryesore janë përmirësimi i cilësisë së ajrit dhe ulja e emetimeve, mbështetja e operatorëve të licencuar të taksive, modernizimi i transportit taksi dhe nxitja e mobilitetit të gjelbër e të qëndrueshëm.

Grupi i këshilltarëve propozon që të përcaktohen kritere të qarta dhe të barabarta për përfituesit e subvencioneve, ndërsa të shqyrtohet edhe mundësia e bashkëfinancimit nga burime shtetërore dhe ndërkombëtare.

Në të njëjtën kohë, kërkohet planifikimi i zhvillimit të infrastrukturës për karikimin e automjeteve elektrike në qytet.

Në iniciativë kërkohet që shërbimet kompetente, brenda 60 ditëve, të përgatisin analizë financiare, modelin e subvencionimit, kriteret për përfituesit dhe propozimin për sigurimin e mjeteve financiare.

“Shkup më i pastër do të thotë qytet më i mirë për të gjithë”, thuhet në njoftimin e Selamit.

MARKETING

Të ngjajshme

Von der Leyen në Ballkanin Perëndimor, të premten viziton Shkupin

Von der Leyen në Ballkanin Perëndimor, të premten viziton Shkupin

Ministria e Transportit: Maqedonia dhe Bullgaria bëjnë një hap të ri drejt ndërtimit të tunelit hekurudhor ndërkufitar

Ministria e Transportit: Maqedonia dhe Bullgaria bëjnë një hap të ri drejt ndërtimit të tunelit hekurudhor ndërkufitar

Snopçe: Po zbehet përfaqësimi i shqiptarëve, po rrezikohet krijimi i kuadrove të rinj

Snopçe: Po zbehet përfaqësimi i shqiptarëve, po rrezikohet krijimi i kuadrove të rinj

Mickoski nga OKB-ja: BE-ja të respektojë rregullat dhe të garantojë një rrugë të parashikueshme drejt integrimit

Mickoski nga OKB-ja: BE-ja të respektojë rregullat dhe të garantojë një rrugë të parashikueshme drejt integrimit

Klekovski: Përfundon regjistrimi për punësimin e 300 specializantëve privatë deri në fund të vitit 2026

Klekovski: Përfundon regjistrimi për punësimin e 300 specializantëve privatë deri në fund të vitit 2026

(VIDEO) Komiteti i përbashkët parlamentar BE-RMV, Waitz porosit vendin të luftojë më tepër korrupsionin

(VIDEO) Komiteti i përbashkët parlamentar BE-RMV, Waitz porosit vendin të luftojë më tepër korrupsionin