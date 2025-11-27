AKI: Poverenikët e jashtëligjshëm nuk ju kryejnë punë, përgjigjen do ta merrni nga populli më 11 janar
Aleanca Kombëtare për Integrim reagon ndaj vendimit të Qeverisë për të emëruar të ashtuquajturit “poverenikë” në krye të komunave – një akt i jashtëligjshëm, i paautorizuar dhe i papranueshëm, që synon të uzurpojë vullnetin e qytetarëve të Gostivarit dhe Vrapçishtit.
Reagim i plotë:
Qeveria po tenton të zëvendësojë udhëheqësit e zgjedhur nga populli me “poverenikët” e saj. Kjo përbën ndërhyrje të hapur në autonominë lokale dhe shkelje flagrante të rendit juridik. Theksojmë me përgjegjësi të plotë se baza ligjore e këtij vendimi nuk ekziston.
Ligji për Vetëqeverisje Lokale – si lex specialis me përparësi ndaj çdo akti tjetër – lejon emërimin e të besuarit të Qeverisë vetëm kur dështojnë dy raunde zgjedhore. Në Gostivar dhe Vrapçisht ka dështuar vetëm raundi i parë. Raundi i dytë ende nuk është mbajtur. Çdo justifikim tjetër është fabrikim politik dhe abuzim me ligjin.
Në Gostivar, shkelja është edhe më e rëndë: Valbon Limani është ushtrues detyre i zgjedhur nga Këshilli Komunal, dhe neni 54, paragrafi 5 i Ligjit për Vetëqeverisje Lokale e përcakton qartë:
“Anëtari i këshillit i zgjedhur për ushtrues detyre të kryetarit të komunës e ushtron funksionin deri në zgjedhjen e kryetarit të ri.”
Edhe ndryshimet e fundit në ligj e konfirmojnë të njëjtën dispozitë:
“Ushtruesi i detyrës vazhdon funksionin deri në zgjedhjen e kryetarit të ri nga populli.”
Prandaj, vendosja e “poverenikëve” nuk është vetëm e paligjshme – është tentativë për kapje të pushtetit lokal dhe shkelje e drejtpërdrejtë e vullnetit qytetar. Dhe vullneti qytetar është i qartë: Koalicioni Aleanca Kombëtare për Integrim doli fitues me mbi 23 mijë vota në këto zgjedhje.
Në Gostivar, Valbon Limani fitoi rreth 17 mijë vota – plot 13 mijë më shumë se kandidati i koalicionit qeveritar. Në Vrapçisht, Isen Shabani mori 6.050 vota – mbi 5.500 më shumë se kandidati i pushtetit qendror.
Këto mandate ishin të pastra, demokratike dhe të padiskutueshme. Asnjë firmë politike nuk mund ta fshijë votën e popullit.
Aleanca Kombëtare për Integrim nuk do të lejojë uzurpim institucional. Ne do të kërkojmë mbrojtje të ligjit në çdo instancë dhe ua bëjmë të qartë të gjithëve: më 11 janar, drejtësinë do ta vendosë populli – me fitore edhe më të thellë.