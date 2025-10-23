AKI: Ne jemi fitues të zgjedhjeve lokale, me këtë rezultat do të kishim pesë deputetë më shumë se VLEN
Koalicioni AKI thekson se ata janë fituesit e zgjedhjeve lokale, duke përmendur votat për listat e këshilltarëve.
Nga AKI thonë se nëse atë ditë do të kishte zgjedhje parlamentare, AKI do të kishte 20 mandate, përkundrejt 15 të VLEN-it.
“Për më pak se një vit e gjysmë, në tri palë zgjedhje: presidenciale, parlamentare dhe tash edhe lokale legjitimiteti politik i Aleancës Kombëtare për Integrim është rikonfirmuar fuqishëm dhe pa ekuivok. Edhe në këto zgjedhje lokale, të mbajtura të dielën, AKI është fituese në rrafshin kombëtar”.
“Nëse i referohemi fakteve dhe shifrave që janë kokëforta, më lejoni të theksoj: Në zgjedhjet për këshilla komunalë, AKI ka një epërsi prej mbi 23.000 votash në nivel kombëtar; Për kryetarë komunash, diferenca është mbi 21.000 vota në favor të AKI-së; Në raportin e numrit të këshilltarëve komunalë, kemi 160 kundrejt 120, përsëri në favor të koalicionit tonë; Dhe, nëse zgjedhjet parlamentare do të mbaheshin po atë ditë, AKI do të kishte 20 mandate, përkundrejt 15 të kampit tjetër politik”.
“Pra, edhe këto zgjedhje lokale e konfirmuan qartë se AKI është fituese në rrafshin kombëtar. Risija më e madhe e këtij cikli zgjedhor është Komuna e Çashkës, ku dy partitë maqedonase sot po bëjnë çmos me ankesa dhe kundërshtime për të zhbërë një fitore historike të Aleancës Kombëtare për Integrim. Fitore të thella e bindëse janë shënuar në Gostivar, Vrapçishtë, Likovë, Plasnicë dhe Çashkë”.
“Në Kërçovë, Strugë, Tetovë, Bogovinë dhe Studeniçan, kemi ruajtur epërsinë dhe besimin e qytetarëve, duke shkuar në balotazh. Ndërsa në Kumanovë, Aleanca Kombëtare për Integrim doli fituese absolute si në garën për kryetar komune, ashtu edhe për këshill komunal. Për vetëm 58 vota nuk arritëm të shënonim historinë duke kaluar në balotazh, por edhe kjo është një dëshmi e qartë e forcës sonë politike në terren”.
“Sot, jemi tërësisht të mobilizuar për raundin e dytë të zgjedhjeve të balotazhit dhe janë ndërmarrë të gjitha masat për të mbrojtur dhe thelluar këtë fitore të qytetarëve. Ne jemi krenarë që, pavarësisht abuzimeve institucionale dhe keqpërdorimeve brutale të aparatit shtetëror gjatë fushatës, përmes trysnive, shantazheve dhe presioneve ndaj votuesve, kjo fushatë rezultoi pa sukses për kundërshtarët tanë”.
“Të gjithë pamë asfaltin elektoral, beketonizimet e natës, punimet infrastrukturore pa procedura e shpesh pak u ditur edhe investitori, vetëm për efekt elektoral. Por qytetarët e kuptuan dhe rezistuan. Sot, me mbi 23.000 vota epërsi në rrafshin kombëtar, fitorja e AKI-së është e pakontestueshme. Ky është legjitimiteti juaj, vota juaj, besimi juaj që Aleanca Kombëtare për Integrim e ka fituar me punë, përkushtim dhe vizion”, thonë nga AKI.