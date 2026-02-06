Akademia e Gjenevës paralajmëron se numri i të vdekurve në Gaza mund të kalojë 200.000
Stuart Casey Maslen, kreu i Akademisë së Gjenevës për të Drejtën Ndërkombëtare Humanitare dhe të Drejtat e Njeriut, tha se që nga tetori i vitit 2023, popullsia e Gazës kishte rënë me më shumë se 10 për qind, gjë që do të ishte afërsisht 200.000 vdekje.
Duke folur për Anadolu në lidhje me raportin e akademisë të titulluar “War Watch”, i cili mbulon situatën në Gaza dhe 23 konflikte të armatosura gjatë 18 muajve të fundit, Maslen e përshkroi situatën në Gaza si “dramatike”.
“Ne jemi padyshim të kënaqur që nuk kemi armiqësitë e rënda që pamë vitin e kaluar para armëpushimit. Por kjo nuk do të thotë që vuajtjet për popullin e Gazës kanë mbaruar. Ne mbetemi thellësisht të shqetësuar për gjendjen e vështirë të të gjithë popullsisë në Gaza”, tha Maslen.
Duke shprehur shqetësim të veçantë për ata që janë të plagosur dhe kanë nevojë për evakuim në vende të sigurta për trajtim të duhur, Maslen shtoi: “Njerëzit vazhdojnë të shkojnë për të vdekur në Gaza”.
Maslen theksoi se popullsisë së Gazës duhet t’i ofrohet shumë më tepër ndihmë humanitare, duke përfshirë ushqimin dhe ujin, dhe shtoi se njerëzit gjithashtu kanë nevojë për strehim, mbrojtje nga kushtet e ashpra të dimrit dhe trajtim mjekësor.
– Shifrat kanë nevojë për verifikim
Maslen theksoi se ekziston konsensus se të paktën 70.000 civilë janë vrarë në Gaza që nga tetori 2023, midis palestinezëve dhe izraelitëve.
“Ne nuk besojmë se ky është totali përfundimtar. Ky është numri i trupave që janë gjetur. Do të ketë më shumë trupa nën rrënoja. Do të duhet kohë para se të dihet numri i saktë. Një raport nga Byroja Qendrore Palestineze e Statistikave tha se rënia e popullsisë së Gazës ishte më shumë se 10 për qind”, tha Maslen.
Ai shtoi se këto shifra duhet të verifikohen, “por kjo sugjeron një ndikim shumë dramatik që është shumë më i madh se shifra e cituar prej 70.000”.
“Po flasim për mbi 200.000 nëse këto shifra janë të sakta. Siç thashë, koha do të tregojë saktësisht se si është situata. Por është qartë një humbje dramatike jetësh. Duhet të zbulojmë se cili është numri i saktë dhe si vdiqën këta njerëz”.
Maslen theksoi se hapat fillestarë drejt rindërtimit të Gazës kanë filluar, duke theksuar se shkalla e shkatërrimit në Rripin e Gazës është e jashtëzakonshme.
– Gjenocidi në Gaza nuk filloi më 7 tetor
“Nuk mendoj se gjenocidi në Gaza filloi më 7 tetor 2023, dhe nëse po flasim për përkufizimin ligjor, jo”, tha Maslen.
Maslen tha se raporti shqyrton në detaje situatën në Gaza, Bregun Perëndimor të pushtuar dhe 23 zona të tjera të konfliktit të armatosur nga 1 korriku 2024 deri më 31 dhjetor 2025.
Ai tha se nuk beson se dy vitet e fundit do të shihen me diçka tjetër përveç trishtimit dhe keqardhjes së thellë, duke shtuar: “Shpresoj një shkallë të mirë faji. Kjo nuk duhej të kishte ndodhur në mënyrën se si ndodhi. Kjo nuk justifikon në asnjë mënyrë atë që bëri Hamasi më 7 tetor, por as nuk justifikon shkallën e vdekjes dhe dëmit të shkaktuar nga përgjigja e Izraelit”.
Akademiku thotë se bota ende nuk ka parë përparim në urdhërarrestet e lëshuara nga Gjykata Ndërkombëtare Penale (GJPN). “Në vend të kësaj, kemi parë sanksione të vendosura ndaj gjyqtarëve që lëshuan ato urdhërarreste,” shtoi ai.