Ajri i ndotur në Shkup: Inspektorët shqiptuan dënime ndaj ndërmarrjeve ndotëse

Ajri i ndotur në Shkup: Inspektorët shqiptuan dënime ndaj ndërmarrjeve ndotëse

Kryetari i Qytetit të Shkupit, Orce Gjorgjievski kumtoi se Inspektorati për mjedis jetësor ka shqiptuar dënime ndaj personave juridikë – ndotës në Shkup, pasi që në dy ditët e fundit janë kryer mbikëqyrje të fuqishme dhe të koordinuara inspektuese në terren.

Gjorgjievski në informatën që e ndau në profilin e tij në Fejsbuk u bën thirrje shkupjanëve të paraqesin ndotës potencial në e-mailin në vijim: [email protected].

“Nuk ka tolerancë për askënd – janë shqiptuar dënime për ndotësit në Shkup. Të respektuar shkupjanë, gjatë ditëve të kaluara Shkupi u përball me ndotje serioze të ajrit. Sipas të dhënave nga monitorimi shtetëror, ishte tejkaluar pragu i lejuar dhe gjendja kërkonte reagim urgjent dhe vendimtar. Si kryetar i Qytetit të Shkupit, por para së gjithash si njeri i cili së bashku me familjen e thithë ajrin e njejtë si të gjithë ju, nuk pata të drejtë të heshtë dhe të mos veproj. Gjatë dy ditëve të kaluara u kryen mbikëqyrje të fuqishme dhe të koordinuara inspektuese në terren. Inspektorati për mjedis jetësor shqiptoi dënime ndaj personave juridikë – ndotës dhe qartë tregoi se ligji vlen për të gjithë”, shkroi Gjorgjievski.

Kryetari i Qytetit paralajmëron se nuk do të ndalen këtu dhe se do të vazhdojnë më intensivisht dhe me vendosmëri.

“Secili që e rrezikon shëndetin e qytetarëve do të sanksionohet, pa asnjë gram tolerance! Nuk ka kompromis për shëndetin. As për mua, as për ju, as për fëmijët tanë. Paralelisht me masat represive, Qyteti i Shkupit ka dalë edhe me një sërë rekomandimesh dhe masash për mbrojtje nga ajri i ndotur, të cilat janë shpallur publikisht dhe janë në dispozicion të të gjithë qytetarëve: https://skopje.gov.mk/…/19-12-25-soopstenie_preporaki…/. Këto rekomandime tashmë po zbatohen dhe janë pjesë e rëndësishme e luftës së përbashkët për ajër më të pastër. Në të njëjtën kohë, dua të përshëndes publikisht angazhimin e fortë dhe të vazhdueshëm të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë për hapat që vetëm në një vit e gjysmë, së bashku me qeverisjen lokale, janë ndërmarrë drejt ajrit më të pastër. Këto përfshijnë Strategjinë për ajër më të pastër 2024–2030, subvencionet për kondicionerët me inverter, instalimin e pastruesve të ajrit në kopshtet e fëmijëve në Shkup, pyllëzimin masiv në të gjithë vendin, gazifikimin, ndërtimin e dy centraleve të bashkëprodhimit në hyrje të Shkupit, si dhe parqe të reja me stola me pastrues ajri të integruar dhe shumë masa të tjera”, tha kryetari i Qytetit të Shkupit.

Gjorgjievski theksoi se lufta për ajër më të pastër është e përbashkët dhe u bën thirrje të gjithë qytetarëve të Shkupit t’i bashkangjiten dhe t’i respektojnë rekomandimet dhe masat.

“Secili kontribut individual është i rëndësishëm. Por, për atë që është në kompetenca të Qytetit të Shkupit, porosisim qartë se nuk do të ketë tolerancë. Duhet të ketë rend. Ligji do të zbatohet. Ndërsa shëndeti i shkupjanëve do të jetë prioriteti ynë absolut”, tha kryetari Gjorgjievski.

MARKETING

Të ngjajshme

BDI mban mbledhje të Kryesisë Qendrore, emëron drejtues dhe funksionarë të rinj

BDI mban mbledhje të Kryesisë Qendrore, emëron drejtues dhe funksionarë të rinj

Protestë në “Rrugën e Plastikave” për shkak të mungesës së energjisë elektrike

Protestë në “Rrugën e Plastikave” për shkak të mungesës së energjisë elektrike

Belgjika paraqet ndërhyrje në çështjen e gjenocidit të Afrikës së Jugut kundër Izraelit në gjykatën në Hagë

Belgjika paraqet ndërhyrje në çështjen e gjenocidit të Afrikës së Jugut kundër Izraelit në gjykatën në Hagë

Erdogan: Turqia do të themelojë qendrën e parë hiperskalë të platformës së të dhënave

Erdogan: Turqia do të themelojë qendrën e parë hiperskalë të platformës së të dhënave

Qeveria vendosi të shpallë gjendje krize prej shtatë ditëve për shkak të pamundësisë të furnizimit me mazut

Qeveria vendosi të shpallë gjendje krize prej shtatë ditëve për shkak të pamundësisë të furnizimit me mazut

Bilall Kasami mirëpriti Ministren Elisa Spiropali

Bilall Kasami mirëpriti Ministren Elisa Spiropali