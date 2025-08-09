Ajo çfarë është duke bërë Chelsea është ‘shkollë’ për çdo klub
Në verën e vitit 2022, pronarët e rinj morën drejtimin e Chelseat. Ndërsa titujt kryesorë zakonisht lidhen me Todd Boehly, Behdad Eghbali luan një rol po aq të rëndësishëm si bashkëpronar. Marrëdhënia mes tyre nuk është gjithmonë e drejtpërdrejtë, por të dy po përpiqen të kthejnë klubin në rrugën e duhur.
Pas një periudhe fillestare sfiduese, performanca sportive ka treguar përmirësim: vendi i 12-të në ligë, më pas i gjashti, pastaj i katërti, dhe në sezonin e fundit, fitimi i Ligës së Konferencës së Evropës dhe Kupës së Botës për Klube.
Edhe pse Chelsea është ende larg titujve kryesorë të Ligës Premier dhe Ligës së Kampionëve, panorama e përgjithshme po ndryshon në mënyrë pozitive.
Chelsea, si çdo klub tjetër futbolli, gjykohet në dy fronte: performanca në fushë dhe stabiliteti financiar. Në pak më shumë se tre vjet – me shtatë dritare transferimesh deri tani – pronarët amerikanë kanë shpenzuar rreth 1.5 miliardë paund, një shifër rekord në futboll. Megjithatë, pavarësisht këtyre investimeve të mëdha, skuadra nuk mund të konsiderohet ende më e forta në botë.
Në tre sezonet e fundit, një pjesë e madhe e fitimeve të Chelseat ka ardhur nga shitja e lojtarëve të nënshkruar gjatë epokës së Roman Abramovich, si Mason Mount dhe Kai Havertz, të cilët u shitën me çmime të larta. Në kontrast, shumica e lojtarëve të transferuar nën pronësinë e re kanë sjellë pak përfitime, me përjashtim të Cole Palmer, i cili ka rritur ndjeshëm vlerën e tij në klub.
Por këtë verë, situata ka ndryshuar. Chelsea po gjeneron fitime reale nga transferimet, si shitja e Mykhailo Mudryk tek Arsenali për 56 milionë euro, dhe ajo e portierit Djordje Petrovic për 30 milionë euro. Megjithatë, disa lojtarë si Nicolas Jackson po përballen me konkurrencë të fortë dhe mund të largohen, me vlerësime që shkojnë deri në 80 milionë euro.
Todd Boehly thekson: “Nëse shikoni nga afër çfarë po ndodh në Chelsea, do të shihni një stabilitet bazë. Po zbatojmë një plan që do ta vendosë klubin aty ku i takon.”
Megjithatë, skuadra mbetet e mbingarkuar me lojtarë. Vetëm këtë verë janë nënshkruar tetë futbollistë dhe pritet që edhe më shumë të vijnë, përfshirë Xavi Simons dhe Alejandro Garnacho.
Situata e portierëve vazhdon të jetë e paqëndrueshme, ndërsa klubi ka ende shumë lojtarë për të shitur, si Nkunku, Sterling dhe Chilwell.
Chelsea mbetet një klub unik edhe për faktin se ende nuk ka siguruar një sponsor kryesor për fanellën, pavarësisht afatit të afërt të sezonit. Rotacioni i vazhdueshëm i skuadrës është sfida kryesore, por megjithatë rezulton me përmirësime sportive dhe financiare.
Ndërsa klubi vazhdon të jetë thellësisht në deficit në bilancin e transferimeve, tani ekziston një strategji më e qartë për të menaxhuar këtë situatë.