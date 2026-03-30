Ajdari: Korridori 8 projekti më i rëndësishëm në historinë e vendit po pengohet për shkak të lidhjes së shqiptarëve

Ajdari: Korridori 8 projekti më i rëndësishëm në historinë e vendit po pengohet për shkak të lidhjes së shqiptarëve

Deputetja e BDI-së, Rina Ajdari tha se VMRO-DPMNE kur ka ardhur në pushtet ka ardhur me idenë për t’i bërë një revizion korridorit 8.
Ajo tha se ky projekt është shumë i rëndësishëm infrastrukturor për edhe për lidhjen e shqiptarëve.

“Përmes këtij korridori bëhet lidhja e Ballkanit Perëndimor me Bashkimin Evropian. Është ndoshta në historinë e vendit projekti më i madh dhe më i rëndësishëm edhe financiarisht më i kushtueshëm. Por edhe atëherë nëse ju kujtohet në komisionin për çështje ekonomike, revolta ka qenë e madhe ndaj këtij projekti pikërisht për këto arsye”, tha Ajdari.

Ajo tha se me këto qëndrime dhe ide, së po lidhen shqiptarët qëndrojnë anëtarët e VMRO-së, pavarësisht deklaratave eksponentëve të VLEN-it.

Ajdari tha se mjetet për korridorin 8 janë shkurtuar, ndërsa mandej kanë dalë edhe problemet për largimin e punëtorëve nga puna dhe ndryshimi i trasesë.

“Është absurde nëse është prioritet strategjik i një qeverie është e palogjikshme të mos ndash dhe të mos planifikosh ndarjen e mjeteve për realizimin e të projektit”, deklaroi Ajdari.

Ajdari i cilësoi edhe si skandaloze deklaratat e kryeministrit Mickoski se korridori 8 nuk do të dale në Qafë Thanë dhe Strugë, duke pyetur se nëse nuk del aty “ku do të dale atëherë”.

“Është e çuditshme se si aty kryetari i Strugës qëndroj i heshtur, këta edhe zë nuk kanë për t’i mbrojtur të drejtat e shqiptarëve”, shtoi më tej Ajdari.

Të ngjajshme

Paraburgim 30 ditësh për djalin që vrau nënën e tij në Rosoman

Paraburgim 30 ditësh për djalin që vrau nënën e tij në Rosoman

Në cilën gjuhë e kanë dhënë provimin e jurisprudencës deputetët e BDI-së? Përgjigjet deputetja Ajdari

Në cilën gjuhë e kanë dhënë provimin e jurisprudencës deputetët e BDI-së? Përgjigjet deputetja Ajdari

Ajdari: Dokumentet sot na vijnë vetëm në gjuhën maqedonase, në kohën e Talat Xhaferit gjitha dokumentacionet kanë qenë në dy gjuhë

Ajdari: Dokumentet sot na vijnë vetëm në gjuhën maqedonase, në kohën e Talat Xhaferit gjitha dokumentacionet kanë qenë në dy gjuhë

Ajdari: VLEN po shkakton regres dhe po rrënon arritjet e BDI-së

Ajdari: VLEN po shkakton regres dhe po rrënon arritjet e BDI-së

Takim Mickoski-Orban në Budapest: Maqedonia e Veriut dhe Hungaria të vendosura për thellimin e partneritetit strategjik

Takim Mickoski-Orban në Budapest: Maqedonia e Veriut dhe Hungaria të vendosura për thellimin e partneritetit strategjik

DPHM: Shi, borë dhe erë e përforcuar deri të premten

DPHM: Shi, borë dhe erë e përforcuar deri të premten