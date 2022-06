Ahmeti thotë se zgjedhjet nuk janë zgjidhje, beson se vetoja do të hiqet deri në fund të muajit

Kryetari i BDI-së, Ali Ahmeti, tha se zgjedhjet nuk ofrojnë zgjidhje. Sipas tij, para neve është një mision më fisnik për qytetarët e RMV-së.

“Ne duhet të fillojmë negociatat me BE-në përpara neve janë projekte të rëndësishme, jo vetëm politike jo vetëm ekonomike por edhe gjeopolitike dhe gjeostrategjike, siç janë korridori 8 dhe 10. Siç janë përpara nesh, tejkalimi dhe menaxhimi me krizën, që nuk është krizë e thjeshtë, pro Evropa është në luftë dhe në situatë kur i tërë rajoni është në krizë, kur Evropa është në luftë me aneksimin e Ukrainës, dhe momente e rëndësishme kërkojnë solidarizim të fuqishëm sepse po i shkelet e drejta dhe i vritet liria një populli të quajtur ukrainas dhe një shteti të quajtur Ukrainë. Prandaj në këto situata na duhet mobilizim se si të ballafaqohemi me krizat për t’u dalë në ndihmë për jetë më të mirë për qytetarët dhe ta përballojmë sa ma me lehtësi këtë krizë”, tha Ali Ahmeti, raporton SHENJA.

Ahmeti beson se deri në fund të muajit do të gjendet një zgjidhje dhe do të ketë epilog në lidhje me çështjen e vetos bullgare.

“Në fund të qershorit besojë në zgjidhje ngase ka angazhim serioz të aleatëve tanë, të miqve tanë, dhe besojë në përcaktimin dhe në ndihmën dhe lehtësimin që ka marrë përsipër presidenti Makron”, shtoi më tej Ahmeti, duke thënë se tani është momenti për zgjidhje, dhe momenti që të tregohet guximi. /SHENJA/