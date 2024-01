Ahmeti: Të gjithëve ju shkëlqejnë sytë nga gëzimi, është ditë për tu gëzuar

Kryetari i BDI-së, Ali Ahmeti ka folur para mbajtjes së seancës së Kuvendit, duke thënë se të gjithë të pranishmëve në Kuvend ju shkëlqejnë sytë nga gëzimi.

“Të gjithë që i kam takuar deri tani, ju shkëlqejnë sytë nga gëzimi. është ditë për të ju gëzuar. Nuk është ky sukses i vogël, që shqiptarët për një çerek shekulli të arrijnë gjithë këto të mira kombëtare. T’i kishe thënë dikujt para 20 vjetësh se kjo do të bëhet realitet, do të sugjeronte terapi neuropsikiatrike” tha mes tjerash Ahmeti.

Përndryshe, në Kuvend sot duhet të votohet Talat Xhaferi si kryeministër teknik i cili do të ketë rol për organizim të zgjedhjeve brenda 100 ditësh.

