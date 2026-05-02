Ahmeti përkujton 2 Majin si dëshmi të vendosmërisë për liri, dinjitet dhe barazi
Lideri i BDI-së, Ali Ahmeti ka përkujtuar 2 Majin, duke e cilësuar si një ditë të rëndësishme për shpalljen e Karadakut zonë e lirë. Ai tha se kjo ngjarje tregon përpjekjet për liri, dinjitet dhe barazi.
Ahmeti theksoi se Karadaku mbetet simbol i qëndresës dhe bashkimit. Ai gjithashtu nderoi dëshmorët dhe luftëtarët, duke vlerësuar sakrificën e tyre për paqen dhe të drejtat që gëzohen sot.
Sipas tij, kjo sakrificë duhet të shërbejë si shembull për brezat e ardhshëm. Ai shtoi se ruajtja e këtyre vlerave është thelbësore për ndërtimin e një të ardhmeje më të mirë. Po ashtu, ai bëri thirrje për unitet dhe përkushtim të vazhdueshëm në mbrojtje të arritjeve të deritanishme.