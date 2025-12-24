Ahmeti: Nuk e shohim VLEN-in si konkurrent, parti me e etabluar dhe organizuar se BDI nuk ka!
Kryetari i BDI-së, Ali Ahmeti i pyetur nëse VLEN-in e shohin si konkurrent, tha se BDI nuk ka konkurrent këtu në RMV.
“Parti politike më të etabluar, të organizuar më të disiplinuar se BDI, nuk e thash rastësish dhe krenohem kur i them aset kombëtar, vlerë kombëtare, nuk ka, pa ma thuni ju a ka parti politike në vendin tonë dhe në rajon që bën 80% ndryshim të udhëheqjes të partisë me 32 mijë anëtarë, nuk ka. Një shoqatë me e organizu zgjedhje, një klub i futbolli po bëhen rezil mes vete. E jo të drejtosh e të organizosh nj parti e cila çerekshekulli ka drejtu me shtetin. Po këtë e bën vetëm BDI. Këtë e bën vetëm UÇK-ja, pjesëtarët e saj. A e dini kush janë nënshkrues e themelues të BDI-së, ata që kanë pas plagë në trup, 12 mijë ushtarë e kanë nënshkruar, atdhetar politikanë, arsimtarë, profesorë” tha Ahmeti në emisionin “Debat në Shenja”