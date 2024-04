Ahmeti nga Vrapçishti: Fronti Europian nuk është i përkohshëm por do të jetë për punë dhe veprimtari më të gjatë

Fronti Europian ka vazhduar takimet me qytetarët e komunës së Vrapçishtit. Para një numëri të madh simpatizantësh arkitekti i Frontit Europian dhe kryetar i BDI, Ali Ahmeti theksoi se ky front nuk është i përkohshëm por do të jetë për punë dhe veprimtari shumë më të gjatë, duke bërë thirrje që më 24 prill të votohet Bujar Osmani për president dhe më 8 maj Fronti Europian.

“Ky Front është ndërtuar në një moment që veç më ishte moment mjaft i pjekur edhe nga masat nëpërgjithsi të komuniteteve më të vogla. E ardhmje e këtij shteti është në përgjegjësi më të lartë të dy komuniteteve më të mëdha shqiptarëve dhe maqedonasve. Por nuk janë të huaj qytetarët që janë në numër më të vogël. Ky unifikim është dashur të bëhet edhe më herët, ne si shqiptarë kemi pas hallet sepse persekutimet e burgosjet kane qenë të mëdha dhe jemi orientuar që të arrijmë më shpejt drejt marrjes të atyre të drejtave që na janë mohuar. Tani ne na keni në krah si shqiptar edhe për ato të drejta që duhet të avancohen si të komunitet turk dhe të tjerve. Ky komunikim dhe bashkëpunim do të jetë më i fortë. Ky Front nuk është i përkohshëm ky front do të jetë për punë dhe veprimtari shumë më të gjata. Më 24 prill votohet për kryetar shteti, vërtet do të ishte mëkat që Bujar Osmani të mos ishte krytar shteti sepse me krenari ka përfaqësuar shtetin në të gjitha institucionet ndërkombëtare. Më shumë se deri në Kumanovë të 6 kandidatët tjerë nuk kanë qenë dhe nuk kanë përfaqësuar. Të gjithë të solidarizohem dhe të votojmë Bujar Osmanin si më të merituarin dhe më 8 maj të mobilizohemi dhe të organizohemi të fitojmë bindshëm për përfaqësim më të fort dhe organizim më të mirë të të gjitha institucioneve sepse në kuadër të frontit ka cilësi, njerëz të profileve nga më të ndryshme të merituar dhe që do të jenë në dobi të qytetarëve, tha Ahmeti.

