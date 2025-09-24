Ahmeti nga Tetova: Shqiptarët janë të gatshëm të mbrojnë dinjitetin, barazinë dhe të ardhmen evropiane
Kryetari i BDI-së, Ali Ahmeti ka njoftuar se koalicioni AKI sonte në Tetovë ka hapur shtabin zgjedhor.
Ai ka deklaruar se bashkimi I tyre është një garanci se askush nuk mund t’i ndalë ata.
“Sot në Tetovë u hap me madhështi shtabi ynë zgjedhor, duke shënuar një hap të rëndësishëm në plebishitin historik që kemi përpara. Ky mobilizim i jashtëzakonshëm është dëshmi se shqiptarët janë të bashkuar, të vendosur dhe të gatshëm të mbrojnë dinjitetin, barazinë dhe të ardhmen evropiane të vendit.
Bashkimi i forcave politike në këtë aleancë është përgjigjja jonë më e fortë ndaj sfidave që na i servirin “patriotët e vonuar”. Ne e dimë se rruga jonë nuk është e lehtë, por bashkimi ynë është garanci se askush nuk mund të na ndalë.
Ky plebishit nuk është për një parti, as për një individ, por për të gjithë shqiptarët dhe për vendin tone”, ka deklaruar Ahmeti nga Tetova.