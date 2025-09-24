Ahmeti nga Tetova: Shqiptarët janë të gatshëm të mbrojnë dinjitetin, barazinë dhe të ardhmen evropiane

Ahmeti nga Tetova: Shqiptarët janë të gatshëm të mbrojnë dinjitetin, barazinë dhe të ardhmen evropiane

Kryetari i BDI-së, Ali Ahmeti ka njoftuar se koalicioni AKI sonte në Tetovë ka hapur shtabin zgjedhor.
Ai ka deklaruar se bashkimi I tyre është një garanci se askush nuk mund t’i ndalë ata.
“Sot në Tetovë u hap me madhështi shtabi ynë zgjedhor, duke shënuar një hap të rëndësishëm në plebishitin historik që kemi përpara. Ky mobilizim i jashtëzakonshëm është dëshmi se shqiptarët janë të bashkuar, të vendosur dhe të gatshëm të mbrojnë dinjitetin, barazinë dhe të ardhmen evropiane të vendit.
Bashkimi i forcave politike në këtë aleancë është përgjigjja jonë më e fortë ndaj sfidave që na i servirin “patriotët e vonuar”. Ne e dimë se rruga jonë nuk është e lehtë, por bashkimi ynë është garanci se askush nuk mund të na ndalë.
Ky plebishit nuk është për një parti, as për një individ, por për të gjithë shqiptarët dhe për vendin tone”, ka deklaruar Ahmeti nga Tetova.

MARKETING

Të ngjajshme

Milanoviq në OKB thotë se masakra në Gaza duhet të ndalet urgjentisht, bën thirrje për njohjen e Palestinës

Milanoviq në OKB thotë se masakra në Gaza duhet të ndalet urgjentisht, bën thirrje për njohjen e Palestinës

Mexhiti: Në 19 tetor qytetarët do ta kenë të lehtë, ose të votojnë për punë të kryera, ose për fjalë të zbrazëta

Mexhiti: Në 19 tetor qytetarët do ta kenë të lehtë, ose të votojnë për punë të kryera, ose për fjalë të zbrazëta

Italia e gatshme ta njohë Palestinën, por me dy kushte

Italia e gatshme ta njohë Palestinën, por me dy kushte

Sadiq Khan i Londrës: Trump është një islamofob

Sadiq Khan i Londrës: Trump është një islamofob

Belgjika: Vuajtjet e fëmijëve palestinezë nuk janë të pashmangshme, por “rezultat i zgjedhjeve politike”

Belgjika: Vuajtjet e fëmijëve palestinezë nuk janë të pashmangshme, por “rezultat i zgjedhjeve politike”

Vdekja e shtetasit turk në Shkup, SPB Shkup zbulon detajet

Vdekja e shtetasit turk në Shkup, SPB Shkup zbulon detajet