Ahmeti nga Likova: Disa kanë frikë të pranojnë arritjet e UÇK-së
Gjatë një tubimi madhështor të organizuar nga Aleanca Kombëtare për Integrim, lideri politik Ali Ahmeti dha një mesazh të fortë dhe të drejtpërdrejtë, duke kritikuar ashpër ata që, sipas tij, kanë harruar rrënjët dhe sakrificën e popullit shqiptar.
“Kanë frikë të krenohen me arritjet e UÇK-së. Ne nuk duam që e kaluara të na përsëritet, sepse kemi vuajtur shumë. Këta që janë rritur me ‘keksa’, le të mendojnë mirë!”, u shpreh Ahmeti me tone të ashpra, duke iu drejtuar disa figurave të skenës aktuale politike.
Ai theksoi se Aleanca Kombëtare për Integrim mbetet e përkushtuar ndaj vlerave historike, kujtesës kolektive dhe idealeve për të cilat është bërë lufta: liria, barazia dhe dinjiteti kombëtar.
“Të rinjtë që janë rritur pa një ndjenjë të thellë të historisë nuk mund të udhëheqin me dinjitet të ardhmen e shqiptarëve”, deklaroi më tej Ahmeti, duke bërë thirrje për reflektim dhe unitet rreth vlerave të përbashkëta historike.