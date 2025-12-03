Ahmeti: Më 13 dhjetor në Shkup organizojmë protestë në mbështetje të ish-krerëve të UÇK-së

Ahmeti: Më 13 dhjetor në Shkup organizojmë protestë në mbështetje të ish-krerëve të UÇK-së

Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti, ka deklaruar sot se protesta për përkrahjen e ish-krerëve të UÇK-së që po gjykohen në Hagë, do të mbahet edhe në qytetin e Shkupit më datë 13 dhjetor.

Ahmeti tha se protesta do të nis nga ora 13:00 në sheshin “Skederbeu” në Shkup.

“Më datë 13 dhjetor, me fillim nga ora 13:00 do të protestojmë edhe në Shkup për të kërkuar drejtësi dhe të tregojmë përkrahje ndaj çlirimtarëve që padrejtësisht po mbahen në burgjet e Hagës. Protesta është planifikuar të mbahet në sheshin “Skenderbeu” në Shkup”, tha Ahmeti.

Ai ftoi shqiptarët që t’i bashkohet kësaj proteste, për siç tha ai, të dëshmohet lufta e pastër për liri dhe pavarësi.

Kujtojmë se Ahmeti ishte pjesëmarrës dhe në dy protestat e mëdha që u organizuan në Prishtinë dhe Tiranë në mbrojtje të ish-krerëve të UÇK-së.

MARKETING

Të ngjajshme

Hong Kongu vazhdon kërkimin për 31 persona të zhdukur pas zjarrit vdekjeprurës

Hong Kongu vazhdon kërkimin për 31 persona të zhdukur pas zjarrit vdekjeprurës

Spitali Klinik i Tetovës ndanë vendime për 28 specializantë

Spitali Klinik i Tetovës ndanë vendime për 28 specializantë

Çdo e pesta pompë në Serbi do të mbyllet për shkak të sanksioneve amerikane ndaj NIS-it?

Çdo e pesta pompë në Serbi do të mbyllet për shkak të sanksioneve amerikane ndaj NIS-it?

Selami për Komisionin Anketues: Kërkojmë drejtësi për tragjeditë që na morën të dashurit

Selami për Komisionin Anketues: Kërkojmë drejtësi për tragjeditë që na morën të dashurit

BOTA NË FOKUS | Arkitektura globale e lobit sionist?

BOTA NË FOKUS | Arkitektura globale e lobit sionist?

(VIDEO) Kambovski mohon se gjykatësit marrin paga 180 mijë denarëshe

(VIDEO) Kambovski mohon se gjykatësit marrin paga 180 mijë denarëshe