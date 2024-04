Ahmeti i përgjigjet Mickoskit për “emisarët”: Kristijan, unë kam hyrë në politikë si kryengritës nuk dal putha dorë

Pas Strugës dhe vendbanimeve përreth, kryetari i BDI-së Ali Ahmeti takimet i vazhdoi në Dibër bashkë me qytetarë dhe nga Qendër Zhupa dhe Mavrovë Rostusha, ku përveç falenderimeve, nga qytetarët kërkoi mbështetje për zgjedhjet parlamentare që do të mbahen më 8 maj.

“Mickovski ka bërë një deklaratë se gjoja unë dërgoj emisar tek ai për të negociuar për të hyrë në Qeveri. Kristijan, unë kam hyrë në politikë si kryengritës dhe nuk dal putha dorë, merrmi vesh, mua për 22 vite më ka votuar populli. Unë kam bërë Front me partitë politike shqiptare, por këtë Front e kam bërë të pathyeshëm edhe inkuadrimi edhe i komunitetet që ju i nënçmoni e përbuzni, si komuniteti turk, rom, boshnjak. Ne po përpiqemi që këtë Kushtetutë që e kemi ta bëj edhe më të afërt me qytetarët e Republikës së Maqedonisë t’i fusim edhe komunitetin bullgar, atë egjiptian edhe malazez e kroat. Nuk e zhduki Maqedoninë Marrëveshja e Ohrit dhe ndryshimi i statusit politik e juridik i shqiptarëve”, u shpreh Ali Ahmeti në Dibër.

Ai tha se Fronti Evropian do të jetë fitues në zgjedhjet e 8 majit dhe se populli vendos se kush do të jetë pjesë e Qeverisë.

“Opozitarët mos të bëjnë gabimet që i ka bërë kolegu im i mëhershëm në vitin 2006 dhe partia e atëhershme e bëri atë gabim dhe pagoi kosto të lartë. Shqiptarët nuk janë sahan lëpirës, ne nuk jemi përfaqësues të një minoriteti, ne jemi përfaqësues legjitim i shumicës dërmuese të shqiptarëve dhe tani në Front janë edhe komuniteti rom, turk, boshnjak. Kështu që me ata qyfyrë që i këndojnë, asnjëherë nuk vendosin ata, vendos populli. Pra me 8 maj të gjithë të votoni Frontin, sepse votohet për integrimin dhe izolimin. Vota do hidhet për integrim apo për izolim. Nuk ka alternativë tjetër përveç BE-së. Sot ndryshe ndjehemi si anëtarë të NATOS- sepse të gjithë kujdesen për paqen stabilitetin dhe sigurinë e vendeve anëtare. Luftërat nuk i kemi larg, ja ku zhvillohen, Ukrainë, Rusi e në Lindjen e afërt’, tha lideri i BDI-së Ahmeti.

Më tej theksoi se të gjithë bashkë duhet të ndërtojmë paqen, stabilitetin, ardhmërinë dhe bashkë të vendosim standarde europian dhe të luftojmë krimin e korrupsion.

“Pse nuk bëhen të guximshëm të votojnë vetingun dhe të pastrojmë figurat politike. Të votojmë dhe jo të merren me përalla për çdo ditë sepse unë nuk jam as hetues as prokuror e as gjykatës. Kështu që, ky vend – vendin e ka në Europë dhe për këtë vend duhet të punojmë bashkë, maqedon e shqiptarë dhe jo t’i kthehemi të kaluarës e të hidhërohen pse unë kam bërtit UÇK, por UÇK-ja është krenari shqiptare dhe UÇK-ja ka shpëtuar Maqedoninë”, theksoi Ahmeti.

Kandidati për deputet në njësinë e pestë zgjedhore Musa Xhaferi në Dibër tha se mbështetja e Frontit Europian do të ndihmojë rrugëtimin me sukses drejtë anëtarësimit të plot në Bashkimin Europian. Ai para dibranëve tha se duhet të gjithë të votojnë listën e Frontit sepse kjo është në të mirë të vendit.

“As BDI dhe as partitë që janë në Frontin Europian nuk duan konflikt, ne kemi përcaktim dhe qëllim që të jemi pjesë e vlerave europiane, të jem pjesë e sistemit ekonomikë europian, të mos kemi bariera kufitare. Ne duam të ndihmojmë që me fqiun bullgar të mos ketë konflikt dhe aq sa janë le të jenë pjesë e Kushtetutës. Dita e votimit me 8 maj të jetë referendum dhe të gjithë të votojmë Frontin dhe vota të përcaktojë se kush duhet ta përfaqësoj dhe kush duhet të menaxhoj me institucionet”, tha Xhaferi.

Arban Pasholli, kandidate për deputete theksoi se mbështetja e Frontit Europian është mbështetje për rrugën europiane të vendit dhe i’u bëri thirrje të gjithëve që të votojnë numrin 4.

“Rezultati i zgjedhjeve dëshmoi se kandidati i Frontit Europian realisht ishte një vlerë e shtuar, dëshmoi se qytetarët vlerësuan bashkimin e forcave pro europiane, dëshmoi se qytetarët vlerësuan diverzitetin etnik, kulturor e gjuhësor dhe vendosën prioritet mbi të gjitha orientimin pro europian të këtij vendi”, tha Pasholli.

