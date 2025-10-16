Ahmeti: Gjithçka që arrihet me gjak, nuk ndryshohet pa gjak, larg duart nga gjuha, flamuri dhe të drejtat e shqiptarëve
Kryetari i BDI-së, Ali Ahmeti në fjalimin e tij në Tetovë, tha se po të bëhet një krahasim në mes të Bilall Kasamit dhe Bajram Rexhepit, është si nata me ditën.
“Nuk kam kurrfarë inati me Bilallin. Por është i paditshim dhe i pagdhendur për të drejtuar. Tetovën e dy universiteteve siç e tha Sela. Bajrami nuk hyri në detaje se sa miliona kanë shkuar kot dhe kanë përfunduar në xhepat e njerëzve apo të grupeve të interesit që ata i rrethojnë. Tetova do drejtohet nga një njeri që e do Tetovën, nga një njeri që është i përgatitur profesionalisht për t’i dhënë Tetovës hijen e një qyteti evropian”, tha Ahmeti, raporton SHENJA.
Ahmeti tha se për 13 muaj nuk kanë pushuar duke thënë se është shkelur legjitimiteti tek shqiptarët.
“A duhet të lejojmë që këta të shkatërrojnë gjithçka që ne na bënë shtetëformues e me dinjitet, sigurisht që jo”, deklaroi më tej Ahmeti.
Ahmeti tha se fryma i ngjanë vitit 2002, është jashtëzakonisht e lartë, vota kombëtare është e siguruar.
“Të gjitha sondazhet dhe anketat na bëjnë fitimtarë të pakontestuar, e të padiskutueshëm. Por ama mbetet një detyrë, akoma që ne duhet ta bartim deri më 19 tetor, që kjo frymë kjo votë kombëtare dhe këto matje që bëhen të reflektojnë në kutitë e votimit”, u shpreh Ahmeti.
Ahmeti tha se sot është koha t’i dalim zot dhe t’i ruajmë vlerat të cilat na i kanë ndërtuar të parët tanë.
“E ardhmja është e sigurt në duart tona, në duart e këtyre ekipeve që janë bashkuar rreth AKI-së. Ne, duhet të angazhohemi që ky vend të zë hapin e duhur, mos mbetet pas Shqipërisë dhe Malit të Zi, se përndryshe nuk është mirë as për shqiptarët e as maqedonët…. Të ndryshojmë kushtetutën dhe t’i themi Po Evropës, ti hapim dyert ekonomisë, ti hapim shteg specialistëve të ekonomisë për planifikime dhe investime në vendin tonë… këtë e kemi nevojë dhe jo të kthehemi pas dhe të rrënojmë e sakatojmë Marrëveshjen e Ohrit. Gjithçka që arrihet me gjak, nuk ndryshohet pa gjak, këtë të gjithë le ta harrojnë, le ta harrojnë”, deklaroi Ahmeti, raporton SHENJA.
Ahmeti tha se larg duart nga gjuha, flamuri dhe e drejta e shqiptarëve si shtetëformues në vendin e tyre autoktonë. /SHENJA/