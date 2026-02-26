Ahmeti dhe Taravari takohen me Presidentin e Shqipërisë Bajram Begaj

Ahmeti dhe Taravari takohen me Presidentin e Shqipërisë Bajram Begaj

Kryetari i BDI-së, Ali Ahmeti, ka bërë të ditur se ka zhvilluar një takim në Shkup me Presidentin e Republikës së Shqipërisë, Bajram Begaj.

Përmes një postimi, Ahmeti ka theksuar se në një atmosferë vëllazërore dhe tejet të përzemërt, së bashku me bashkëpunëtorë dhe miq, mirëpritën Presidentin Begaj, me të cilin diskutuan për thellimin e bashkëpunimit ndërmjet shqiptarëve në rajon, forcimin e lidhjeve institucionale e kombëtare, si dhe për sfidat e përbashkëta në rrugëtimin euroatlantik.

“Takime të tilla janë dëshmi se komunikimi dhe koordinimi ynë i përbashkët mbetet thelbësor për avancimin e çështjeve që prekin interesin kombëtar dhe shtetëror”, ka shkruar Ahmeti.

Ndërkohë, edhe kryetari i ASH-së, Arben Taravari, ka njoftuar për takimin e zhvilluar në Shkup me Presidentin Begaj.

Taravari ka theksuar se në një atmosferë vëllazërore dhe konstruktive është diskutuar për thellimin e bashkëpunimit ndërshqiptar, forcimin e lidhjeve institucionale dhe përkushtimin e përbashkët ndaj integrimit evropian.

Takimi u vlerësua si një hap i rëndësishëm në funksion të koordinimit politik dhe institucional ndërmjet faktorëve shqiptarë në rajon dhe Republikës së Shqipërisë.

MARKETING

Të ngjajshme

Fetai merr mandatin për negociata në VLEN nga Kuvendi themelues i Aleancës

Fetai merr mandatin për negociata në VLEN nga Kuvendi themelues i Aleancës

Aprovohen aktakuzat për rastin “Pulse” dhe IPARD

Aprovohen aktakuzat për rastin “Pulse” dhe IPARD

Nikolloski: Punimet në Korridorin 8 dhe Korridorin 10-d po shkojnë sipas planit, do të zbatohen afatet e caktuara

Nikolloski: Punimet në Korridorin 8 dhe Korridorin 10-d po shkojnë sipas planit, do të zbatohen afatet e caktuara

Mickoski: Mbi 17 investime në Zonat Industriale do të krijojnë deri në 5.000 vende të reja pune

Mickoski: Mbi 17 investime në Zonat Industriale do të krijojnë deri në 5.000 vende të reja pune

Ali Ahmeti takon Johannes Hahn: Integrimi në BE mbetet prioritet i pakontestueshëm

Ali Ahmeti takon Johannes Hahn: Integrimi në BE mbetet prioritet i pakontestueshëm

Ibrahim Memeti: Nëse VLEN bashkohet por vazhdojnë të funksionojnë sikurse tani nuk do të ishte “ndonjë punë e madhe”

Ibrahim Memeti: Nëse VLEN bashkohet por vazhdojnë të funksionojnë sikurse tani nuk do të ishte “ndonjë punë e madhe”